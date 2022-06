Dự án căn hộ nghìn tỷ thành bãi đổ rác sau 12 năm ở bán đảo Thanh Đa

Công trình Khu căn hộ số 101 đường Bình Quới còn được biết với tên gọi Đại An Saigon Riverside do công ty TNHH Phát triển nhà Đại An - Saigon Tourist làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án có vị trí đắc địa bậc nhất trên bán đảo Thanh Đa do sở hữu hàng trăm mét mặt tiền trên đường Bình Quới và giáp sông Sài Gòn.