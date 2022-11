Dự án căn hộ mang triết lý sống hạnh phúc của Thụy Sĩ

Đại đô thị Vinhomes Ocean Park sắp có thêm điểm hẹn an cư sôi động khi The Zurich thuộc dự án The Metropolitan chuẩn bị ra mắt.

Sở hữu nhiều tiện ích nổi bật cùng mong muốn mang đến không gian “sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ”, The Zurich hứa hẹn là nhân tố mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản, thu hút dòng chuyển cư sang phía đông Hà Nội. Sống trọn khoảnh khắc giữa thiên nhiên Đưa chỉ số hạnh phúc vào phát triển các dự án bất động sản đã trở thành một xu hướng trên toàn cầu. Điều này đã được GS.KTS Jan Gehl nói tới trong tác phẩm Cities for People - Đô thị vị nhân sinh được dịch ra 34 thứ tiếng khắp thế giới, giới thiệu tại Việt Nam vào 2019. Theo ông, một đô thị đáng sống cần phải đáp ứng 4 tiêu chí cơ bản: Sống động, an toàn, bền vững và lành mạnh. Tại Việt Nam, Vinhomes là một trong những đơn vị tiên phong kiến tạo các “đại đô thị vị nhân sinh” nhằm nâng tầm cuộc sống cho cư dân ngang bằng với các thành phố hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, tại phân khu The Zurich thuộc dự án The Metropolitan, Vinhomes và đối tác Mitsubishi Corporation còn đặt ra kỳ vọng lớn hơn: Biến giấc mơ “sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ” của cư dân trở thành hiện thực. The Zurich (dự án The Metropolitan - Vinhomes Ocean Park) là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa Vinhomes và Mitsubishi tại Hà Nội. Ảnh phối cảnh. Ông Việt Hùng - Trưởng phòng phát triển sản phẩm Vinhomes - nhấn mạnh: “Tại The Zurich, mọi quy hoạch, thiết kế và xây dựng phân khu đều lấy cư dân làm trung tâm để phát triển. Chúng tôi nghiên cứu các hành vi, thói quen sinh hoạt hàng ngày để ra được hệ tiện ích có tính ứng dụng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu sống thưởng thức của cư dân. Đặc biệt, quá trình phát triển sản phẩm này có sự tham gia của Mitsubishi Corporation - tập đoàn toàn cầu với hơn 70 năm kinh nghiệm. Vì vậy, chúng tôi tự tin sẽ cập nhật kịp thời mọi xu hướng của thế giới”. Theo quy hoạch, The Zurich gồm 3 tòa tháp cao tầng, các căn hộ sở hữu phong cách sống thuần khiết giữa thiên nhiên. Đặc quyền này được mang tới trước hết bởi vị trí kế hồ San Hô - nhân tố tạo ra tầm nhìn tuyệt đẹp cho nhiều căn hộ, đồng thời đóng vai trò điều hòa không khí cho cả đại đô thị. Thiên nhiên cũng được kéo gần hơn với cuộc sống cư dân nhờ cách thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích, tạo thêm sự thông thoáng cho không gian. Ví dụ ở tòa ZR1, đa phần các căn đều có 2 logia. Đây là phân khu duy nhất ở Vinhomes Ocean Park có căn 3 phòng ngủ sở hữu 3 logia vừa là nơi đón nắng, đón gió sinh thái, lại an toàn với trẻ nhỏ. Cùng với đó, phần lớn phòng bếp được thiết kế riêng biệt, phòng rác chung kín đáo nên không khí được giữ trong lành. Cũng như nhiều sản phẩm từng ra mắt thành công trước đây, mật độ xây dựng ở The Zurich chỉ giới hạn ở 26,9%. Còn lại, phần lớn diện tích được dành cho cụm cảnh quan mang biểu tượng của Thụy Sĩ, gồm quảng trường, tháp đồng hồ Zurich; hồ Geneva, Zurich Fountain hay đài phun nước Rhine Fall. Màu xanh có mặt ở khắp nơi, từ skygarden trong lòng các tòa tháp đến công viên nội khu cùng biển hồ nước mặn 6,1 ha, hồ Ngọc Trai 24,5 ha… Hệ tiện ích nâng tầm chất lượng sống Mảnh ghép hoàn chỉnh “chất sống Thụy Sĩ” ở The Zurich là hệ thống tiện ích cao cấp như ở resort, mang tới trải nghiệm sống tận hưởng 365 ngày trong năm. Theo đó, ngay khi vừa bước chân vào các tòa tháp trong phân khu, cư dân sẽ có cảm giác như đang ở khách sạn 5 sao với sảnh lễ tân khoáng đạt, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, các họa tiết được thiết kế tỉ mỉ, chất liệu thi công cao cấp… Trong từng căn hộ, nội thất được bàn giao đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới, đáp ứng yêu cầu về sự tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày. Cư dân The Zurich được trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc, cao cấp như tại resort. Ảnh phối cảnh. Các tiện ích dành cho cộng đồng cũng được chủ đầu tư bố trí khắp nơi, giúp cư dân làm quen với nhịp sống vận động khỏe mạnh mỗi ngày, vốn là tiêu chí tạo nên niềm hạnh phúc cho người Thụy Sĩ. Đó là không gian sinh hoạt cộng đồng với các phòng gym tiện nghi hay yoga thư thái, các phòng ngâm bể nước nóng, bể sục thư giãn hay phòng xông hơi giãn cơ. Ngoài ra, cư dân còn được tham gia chuỗi trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thể chất phong cách 5 sao tại tổ hợp Thermal Bath. Tại The Zurich, cư dân nhí có riêng khu vực kid zone gồm hàng loạt trò chơi miễn phí, giúp xua tan mọi căng thẳng sau giờ học. Trẻ cũng có nhiều không gian riêng tại công viên nội khu với sân chơi Rustic Style, sân chơi nước, vườn cờ, vườn xích đu, vườn đọc sách, sân thể thao (bóng rổ, cầu lông)… Vượt khỏi phạm vi phân khu, đón chờ cư dân The Zurich là thế giới tiện ích của đại đô thị Vinhomes Ocean Park với 8 bể bơi trong nhà, ngoài trời; hệ thống công viên BBQ; 60 sân chơi dành cho trẻ em; 8,5 km đường dạo bộ và đạp xe ven hồ; công viên gym hiện đại với hàng trăm thiết bị đa dạng… Chưa kể, thời gian tới, khi Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hoàn thành, trải nghiệm từ các tiện ích càng không có giới hạn. Nhu cầu của cư dân The Zurich còn được đáp ứng nhờ hệ sinh thái dịch vụ đạt chất lượng quốc tế của Vingroup như Vincom, Vinmec, Vinschool, VinBus... Kết hợp cùng các mảnh ghép khác, The Zurich hứa hẹn là “thành phố đáng sống” phía đông Hà Nội, nơi biến giấc mơ sống hạnh phúc như người Thụy Sĩ thành hiện thực.