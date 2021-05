Dự án căn hộ hướng đến tối ưu chất lượng sống tại Thuận An

Với mật độ xây dựng 28%, chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ theo định hướng tối ưu chất lượng cuộc sống, Lavita Thuan An thu hút cả khách hàng mua ở lẫn giới đầu tư.

Năm nay, Bình Dương tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu thế giới (Smart21) của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF). Kế hoạch phát triển đô thị thông minh toàn diện từ kinh tế - xã hội đến hạ tầng giao thông của Bình Dương tạo nhiều động lực và niềm tin cho các nhà đầu tư, nhất là lĩnh vực bất động sản.

Bình Dương là một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất khu vực phía nam. Theo giới phân tích, Bình Dương là cực phát triển trọng điểm, bật lên từ thế mạnh hạ tầng và vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tốc độ phát triển của thủ phủ công nghiệp là nhân tố chủ lực kéo theo sự phát triển của bất động sản nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ, đất nền.

Lavita Thuan An là một trong những dự án có sức hút tại Bình Dương.

Dù thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phân khúc căn hộ vẫn chưa hạ nhiệt, nhất là những dự án mới gia nhập thị trường TP Dĩ An và Thuận An. Trong đó, phần lớn khách hàng là người sống và làm việc tại phía đông TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... Bên cạnh đó, sự gia nhập của chuyên viên, chuyên gia quản lý, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài... tại các khu kinh tế, với mức thu nhập cao cùng phong cách sống hiện đại, cũng tạo nên nhóm khách hàng mới cho thị trường này.

Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch tại Bình Dương, những dự án dọc trục đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) có sức mua tốt. Riêng những dự án gần giao lộ thuận tiện cho di chuyển như Lavita Thuan An (do Hưng Thịnh Land phát triển) tại mũi tàu Quốc lộ 13 - Nguyễn Thị Minh Khai được nhiều người quan tâm. Dự kiến khi hoàn thành, Lavita Thuan An sẽ cung cấp cho thị trường gần 2.500 căn hộ chất lượng.

Với mật độ xây dựng 28%, Lavita Thuan An được quy hoạch với chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ theo định hướng tối ưu chất lượng cuộc sống, như hồ bơi rộng 800 m2, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, sân khấu ngoài trời, thác nước cảnh quan nhiều tầng, khu BBQ… và hệ thống shophouse đa dạng dịch vụ.

Dự án Lavita Thuan An chú trọng kiến tạo cảnh quan và tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư cho thuê.

Những căn một phòng ngủ có diện tích nhỏ, phù hợp người trẻ muốn có cuộc sống tự lập hoặc các cặp vợ chồng mới cưới. Trong khi đó, những gia đình có nhiều thành viên hơn có thể chọn các căn 2-3 phòng ngủ. Mỗi ngày, cư dân có thể chạy bộ tại đường nội khu rợp bóng cây xanh, rèn luyện sức khỏe tại khu gym, hồ bơi. Trẻ em thỏa sức khám phá tại khu vui chơi. Người cao tuổi có thể tận hưởng bầu không khí trong lành giữa sắc xanh cây cỏ. Đây là lối sống mà cư dân hiện đại hướng đến, cân bằng giữa nhịp sống sôi động và khoảnh khắc bình yên giữa lòng phố thị.

Không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi đầy đủ là chuẩn sống mới của cư dân thành thị. Điều này phản ánh nhu cầu được tận hưởng không khí trong lành, đặc biệt khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh tại TP.HCM và các địa phương lân cận.

Tại Bình Dương, việc phát triển các dự án căn hộ có nhiều mảng xanh, hiện đại, tiện nghi và tiệm cận chuẩn cao cấp của TP.HCM đóng vai trò quan trọng. Hướng phát triển này không chỉ mang đến lợi ích cho cư dân, mà còn đóng góp vào sự thịnh vượng của Bình Dương trong tương lai, mở ra cơ hội gia tăng giá trị bất động sản.

Khu hồ bơi rộng thoáng và hiện đại trong lòng khu căn hộ Lavita Thuan An.

Điểm cộng của Lavita Thuan An là mức giá cạnh tranh tại khu vực, đồng thời áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi, như thanh toán 20% khi ký hợp đồng mua bán, thanh toán trước 30% cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, khách hàng còn được Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Quân đội (MBBank) hỗ trợ chính sách vay với lãi suất ưu đãi từ 8,7%.

Hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng, tiện ích của Bình Dương, dự án Lavita Thuan An với pháp lý hoàn thiện, có tiềm năng tăng giá, giúp khách hàng an tâm khi sở hữu.