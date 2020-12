Dự án căn hộ cao cấp tái hiện nhịp sống New York ở trung tâm TP.HCM

Dự án The Grand Manhattan là biểu tượng giao thoa giữa bản sắc văn hóa của TP.HCM xưa với sự phồn vinh, năng động của quận Manhattan (New York, Mỹ).

Phụ nữ thành đạt thời nay đều có tiêu chuẩn riêng trong cuộc sống. Với họ, không gian sống vừa thể hiện vị trí xã hội vừa cho thấy gout thẩm mỹ tinh tế. Một căn nhà đúng nghĩa không chỉ là nơi “mọi giông bão đều dừng sau cánh cửa”, mà còn truyền nguồn cảm hứng sáng tạo, kích hoạt nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày.

Theo đó, tổ hợp căn hộ - khách sạn chuẩn quốc tế với hệ tiện ích nội khu hiện đại, như The Grand Manhattan, mang đến không gian an toàn và tự do để sống theo cách bản thân muốn.

The Grand Manhattan mang đến không gian sống theo cách bản thân muốn.

Việc tận hưởng cuộc sống giờ đây trở nên dễ dàng hơn khi bên dưới căn hộ là khách sạn quốc tế Avani Saigon, hồ bơi lưng trời, phòng tập thể dục “trên không”, khu mua sắm - giải trí - ẩm thực cao cấp... Giữa trung tâm thành phố, bạn có không gian rộng lớn để hòa mình cùng thiên nhiên, điều tưởng chừng bất khả thi khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp.

Tận hưởng cuộc sống tiện nghi chuẩn quốc tế giữa trung tâm thành phố tại The Grand Manhattan.

Lấy cảm hứng từ quận Manhattan (New York, Mỹ), một trong những trung tâm kinh tế toàn cầu, đồng thời là biểu tượng cho lối sống hiện đại và cao cấp.

Tọa lạc số 100 đường Cô Giang, mặt còn lại giáp đường Cô Bắc, The Grand Manhattan là sự giao thoa giữa những giá trị truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây, giữa bản sắc văn hóa của TP.HCM xưa với sự phồn vinh, năng động của Manhattan. Sở hữu 2 mặt tiền đắc địa tại trung tâm quận 1, The Grand Manhattan là một trong những dự án nổi bật trong khu vực với tổng diện tích khoảng 14.000 m2.

Dự án The Grand Manhattan sở hữu 2 mặt tiền đắc địa, với tổng diện tích khoảng 14.000 m2.

Dự án nằm cạnh các công trình biểu tượng của thành phố, không mất nhiều thời gian để kết nối với các quận lân cận. The Grand Manhattan cũng sở hữu tầm nhìn đắt giá với 4 hướng đông, tây, nam, bắc trải dài trong tầm mắt, trên là trời xanh vô tận, dưới là phố phường nhộn nhịp ngày đêm.

Mỗi căn hộ được chăm chút tỉ mỉ bởi các thương hiệu lớn như hệ thống smarthome của Schneider, thiết bị vệ sinh trang nhã với công nghệ hiện đại của Kohler, cùng nhiều vật liệu cao cấp từ châu Âu.

The Grand Manhattan cũng sở hữu tầm nhìn đắt giá với 4 hướng đông, tây, nam, bắc trải dài trong tầm mắt.

Điều làm nên sự khác biệt của The Grand Manhattan là dành quỹ đất 4.200 m2 để kiến tạo mảng xanh và cảnh quan nội khu, hóa giải nỗi lo của những quý cô hiện đại về việc xanh hóa không gian sống.

Không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, dự án còn mang đến dòng sản phẩm đặc biệt - Sky Villa phiên bản giới hạn. Theo đó, gia chủ có thể tự do kiến tạo không gian sống mang đậm dấu ấn riêng, từ đó làm nên giá trị sống đích thực.

Dòng sản phẩm Sky Villa cho phép gia chủ tự do kiến tạo không gian sống mang đậm dấu ấn riêng.