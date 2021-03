Dsquared2 ra mắt BST kết hợp cùng siêu sao lbrahimović

Mùa xuân hè 2021, nhà mốt đến từ Italy Dsquared2 giới thiệu BST "Icon lbrahimovićXDsquared2" kết hợp cùng siêu sao bóng đá người Thụy Điển Zlatan Ibrahimović.

Ibrahimović vừa trở thành người thứ ba trong thế kỷ 21 ghi được 500 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ cùng với Messi và Ronaldo. Siêu sao bóng đá hiện nay 39 tuổi, đang chơi mùa giải 24 trong sự nghiệp ở đội bóng thứ 9. Bên cạnh tài năng trên sân cỏ, Ibrahimović cũng luôn là tâm điểm của giới truyền thông bởi tính cách mạnh mẽ, ngang tàng. Cá tính riêng biệt góp phần tạo nên một Ibrahimović với dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.

BST xuân hè của nhà mốt Dsquared2 kết hợp cùng siêu sao bóng đá người Thụy Điển Zlatan Ibrahimović.

Mùa xuân hè 2021 này, Ibrahimović đồng hành cùng nhà mốt Dsquared2 để trở thành một phần của BST "Icon lbrahimovićXDsquared2”. Sự pha trộn hài hòa giữa chất Canada phóng khoáng và kỹ thuật may tinh tế của Italy được thổi thêm làn gió mới từ Ibrahimović, hứa hẹn tạo nên cơn sốt trong giới mộ điệu.

BST "Icon lbrahimovićXDsquared2” mang nhiều chi tiết đậm dấu ấn cá nhân của siêu sao bóng đá Ibrahimović.

Theo đó, "Icon lbrahimovićXDsquared2” là BST số lượng có hạn, có nhiều item và phụ kiện cơ bản như quần jeans denim, áo sơ mi denim, áo khoác da biker, áo khoác nỉ jersey, áo phông màu trơn. Bộ sưu tập có điểm nhấn là các chi tiết mang đậm dấu ấn cá nhân của Ibrahimović.

Nổi bật và xuyên suốt trong BST chính là logo Icon trứ danh của nhà mốt, xuất hiện cùng họ của danh thủ - Ibrahimović và dòng chữ Dsquared2 trên nền đỏ bắt mắt.

Tấm hình chân dung của Ibrahimovic (chụp bởi nhiếp ảnh gia Giampaolo Sgura) cũng được cách điệu và in trên mặt sau của áo khoác nylon và mặt trước của áo nỉ sweater. Điểm nhấn đi kèm là câu trích dẫn của nam cầu thủ: “I have never won silvers, just lost golds. Good players win races. Great players break records. Icons change the game”. (Tạm dịch: “Tôi chưa từng giành được huy chương bạc mà chỉ để vuột mất huy chương vàng. Một cầu thủ giỏi chiến thắng trận đấu. Một cầu thủ tuyệt vời phá vỡ những kỷ lục. Còn một biểu tượng, anh ấy thay đổi cả trò chơi”).

BST "Icon lbrahimovićXDsquared2" có nhiều item độc đáo, đa dạng lựa chọn.

Có thể thấy với BST lần này, Dsquared2 vẫn giữ nguyên ADN của thương hiệu. Đó là sự pha trộn giữa tinh thần phóng khoáng của Canada - quê hương hai anh em nhà sáng lập Dean và Dan Caten, cùng với kỹ thuật may đo thời trang Italy. Tất cả tạo nên dấu ấn đặc trưng và phong cách rất riêng - thể thao và quyến rũ, thoải mái và ngông cuồng, mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế.

Ngoài ra, BST "Icon lbrahimovićXDsquared2" còn có các item khác như áo sweatshirt và áo thun trẻ em, quần short đi biển, túi xách, giày thể thao cổ thấp, mũ bóng chày và đồ lót cộp mác “Ibra”.