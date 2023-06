Drogba và những điều chưa kể

“Voi rừng” Didier Drogba được ngưỡng mộ khắp châu Âu qua lối chơi “không thể cản bước” và những bàn thắng cho Chelsea. Anh dẫn đầu thế hệ bóng đá xuất sắc của Bờ Biển Ngà gồm anh em Kolo và Yaya Toure, Didier Zokora, Aruna Dindane. Họ giành vé dự World Cup đầu tiên trong lịch sử năm 2006, giữa lúc đất nước của họ chìm trong ngọn lửa nội chiến.

Cuộc nội chiến bắt đầu nổ ra vào tháng 9/2002, giữa lực lượng nổi dậy ở phương bắc ủng hộ chính trị gia Ouattara chống lại chính phủ của Tổng thống Gbagbo. Nửa phía bắc Bờ Biển Ngà là nơi sinh sống của những người đạo Hồi (chiếm 39% dân số quốc gia), anh em nhà Toure theo đạo Hồi. Nửa phía nam có thành phố lớn nhất Abidjan và thủ đô Yamoussoukro chủ yếu là người Cơ Đốc (chiếm 33% dân số), Drogba sinh ra ở Abidjan.

Cuộc nội chiến chia cắt làm đôi đất nước được coi là thịnh vượng hàng đầu châu Phi với hàng xuất khẩu khoáng sản và nông sản phong phú. Bờ Biển Ngà là nước xuất khẩu ca cao số 1 thế giới. Tuy nhiên, nó không chia cắt đội tuyển quốc gia và tình yêu của người dân với bóng đá. Cứ có đội tuyển thi đấu, họ ngừng bắn và ngồi trước màn hình.

“Tôi, Toure hay Dindane đến từ dân tộc khác nhau, nhưng chúng tôi không tránh mặt nhau, hoàn toàn không, không có căng thẳng nào cả. Khi đội tuyển thi đấu, không có ai ra đường, mọi người đều ngồi trước tivi, và khi bạn ghi bàn, không ai hỏi người ghi bàn đến từ dân tộc nào”, Drogba viết.

HLV Bờ Biển Ngà khi đó là một người giàu kinh nghiệm, cựu tuyển thủ Pháp Henri Michel từng dẫn dắt Pháp, Cameroon, Morocco dự các giải World Cup. Bờ Biển Ngà nằm trong bảng đấu vòng loại World Cup 2006 gồm 2 đội rất mạnh Cameroon, Ai Cập và 3 đội khác Libya, Sudan, Benin. 6 đội tranh 1 tấm vé duy nhất.

Họ thua Cameroon 0-2 trận lượt đi vào tháng 7/2004. Trận lượt về tại sân nhà Abidjan, cũng là lượt áp chót vòng loại, họ lại để thua Cameroon 2-3, tụt xuống nhì bảng với 19 điểm so với 20 điểm của Cameroon. Lượt đấu cuối cùng vào tháng 10/2005 diễn ra cùng giờ, Bờ Biển Ngà hoàn tất nhiệm vụ với chiến thắng 3-1 tại Sudan và ngóng kết quả của Cameroon. Trong khi đó, Cameroon trên sân nhà tiếp Ai Cập để giành 3 điểm cần thiết tới Đức.

Cameroon vượt lên dẫn bàn phút 20. Nhưng đến phút 80, chảo lửa của “Sư tử bất khuất” bị tạt nước lạnh khi Ai Cập gỡ hòa. Ở phút bù giờ thứ 5, Olembe bị cản ngã trong vòng cấm, trọng tài cho Cameroon hưởng quả phạt đền. Chân sút lừng danh Eto'o không rõ vì sao lại không thực hiện cú đá như thường lệ. Vì vậy, hậu vệ Wome bước tới, cú sút đáng thương của anh dội cột dọc ra ngoài. Cameroon bị đá ra khỏi World Cup cùng cú sút này. Địa ngục cho Cameroon, thiên đường cho Bờ Biển Ngà.

Các cầu thủ Bờ Biển Ngà tập trung ở giữa sân bóng tại thành phố Omdurman, Sudan. Họ vây quanh một người quay phim kết nối điện thoại di động với một người bạn ở Abidjan đang xem trực tiếp trận đấu của Cameroon. Khi quả phạt đền bị bỏ lỡ, hành động đầu tiên của họ là quỳ xuống sân cầu nguyện cho hòa bình.

“Hỡi những người đàn ông, phụ nữ ở khắp mọi miền đất nước Bờ Biển Ngà, hôm nay chúng tôi chứng tỏ rằng mọi người dân có thể sống và vui chơi cùng nhau vì một mục đích chung là vượt qua vòng loại World Cup”, Drogba cầu khẩn, “Chúng tôi hứa rằng World Cup sẽ đoàn kết mọi người. Hôm nay, chúng tôi quỳ gối xin tất cả người dân hãy tha thứ, tha thứ và tha thứ. Một quốc gia châu Phi giàu có không nên lao vào cuộc chiến như vậy. Vậy nên, xin hãy hạ vũ khí, tổ chức bầu cử và mọi việc sẽ tốt đẹp hơn”.

Các cầu thủ sau đó đứng dậy, gương mặt họ rạng rỡ và bắt đầu hát bài hát với điệp khúc “Chúng tôi muốn hạnh phúc, hãy ngừng nổ súng”. Bài cầu nguyện của Drogba sau chiến thắng đã thuyết phục chính phủ và lực lượng vũ trang đối lập ngừng bắn, khởi động các cuộc đàm phán hòa bình. Tới đầu năm 2007, hai bên ký thỏa thuận hòa bình chính thức và Tổng thống Gbagbo tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Tiến trình hòa bình sau đó không hoàn toàn suôn sẻ với Bờ Biển Ngà. Cuộc bầu cử ban đầu định tổ chức vào năm 2005 phải đợi 5 năm sau mới có thể diễn ra. Kết quả tranh cãi của cuộc bầu cử năm 2010 này đã châm ngòi cho một vòng xoáy bạo lực mới. Tuy nhiên, những nỗ lực kiến tạo hòa bình, chấm dứt nội chiến của đội bóng Bờ Biển Ngà vẫn luôn được ghi nhận. Lãnh tụ đối lập Ouattara đắc cử tổng thống năm 2010 và vẫn cầm quyền cho đến nay.

Tháng 1/2006, Drobga và các đồng đội dự giải Vô địch châu Phi (CAN) tại Ai Cập. Drogba ghi 2 bàn trong 2 trận đầu tiên ở vòng bảng giúp ĐTQG thắng sát nút Morocco 1-0 và Libya 2-1. Chắc suất vào vòng sau, HLV Michel cất Drogba và các trụ cột ở trận cuối gặp đội chủ nhà, vì lo ngại họ bị thêm thẻ phạt và sẽ bị treo giò ở vòng đấu loại trực tiếp. Bờ Biển Ngà thua Ai Cập 1-3, và trận thua này đã khiến họ phải gặp lại Cameroon ở trận tứ kết.

90 phút đầu tiên, trận đấu buồn tẻ và bị cắt vụn bởi nhiều pha phạm lỗi. Đến hiệp phụ mới trở nên sôi động, mỗi bên ghi một bàn thắng. Sau đó là loạt sút luân lưu 11 m được ghi vào sách kỷ lục là dài nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế. 22 cầu thủ trên sân, kể cả hai thủ môn đều thực hiện thành công các cú sút, tỷ số hòa 11-11 gần như không thể tin nổi.

Thế là bắt đầu một tua sút mới, Eto'o bước lên chấm 11 m và đưa bóng đi vọt xà ngang. Drogba, người đã có một trận đấu hay hơn nhiều so với đối thủ lừng lẫy của mình, bình tĩnh tiến lên và kết thúc trận đấu gay cấn với tỷ số 12-11. Trong một trận tứ kết khác diễn ra cùng ngày, Nigeria đánh bại Tunisia 6-5 trên chấm luân lưu 11 m. Tổng cộng, bao gồm cả những cú sút hỏng, 40 cú sút 11 m đã được thực hiện trong hai trận đấu.

Drobga ghi bàn duy nhất giúp “Voi Rừng” Bờ Biển Ngà hạ “Siêu Đại Bàng” Nigeria ở trận bán kết. Ở trận chung kết, họ gặp đối thủ quen thuộc là chủ nhà Ai Cập. Đáng buồn là Drogba trở thành “nhân vật phản diện” trong trận này. Anh bỏ lỡ một cơ hội vàng khi sút vọt xà ngang vào cuối trận. Tỷ số 0-0 sau 120 phút, loạt sút luân lưu 11 m tiếp theo, Drogba sút hỏng cú đầu tiên, Bờ Biển Ngà thua trận.

Các cầu thủ bất ngờ khi hàng nghìn người có mặt tại sân bay Abidjan để chào đón họ. Mất 4 giờ đồng hồ, họ mới di chuyển được từ sân bay về sân vận động trung tâm thành phố. Drogba cũng đặc biệt được hâm mộ ở nước láng giềng Mali, nơi vợ anh Lalla Diakite chào đời. Anh được tổng thống Mali đón tiếp như thượng khách, dân chúng Mali đổ ra đường ăn mừng Bờ Biển Ngà vượt qua Cameroon lấy vé dự World Cup như thể chiến thắng của ĐTQG của họ.

Bờ Biển Ngà nằm trong “bảng tử thần” tại World Cup 2006. Drogba ghi bàn vào lưới Argentina nhưng không đủ để cứu đội khỏi trận thua 1-2. Trận thua 1-2 nữa trước Hà Lan của các chân sút Van Nistelrooy và Van Persie khiến họ bị loại khỏi giải. Drogba nhận mỗi trận một thẻ vàng và bị treo giò.

Robben, đồng đội của anh tại Chelsea, nhận xét Bờ Biển Ngà là đội bị loại mạnh nhất. Nhưng họ cũng để lại dấu ấn ở trận cuối bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục, bị Serbia dẫn trước 2-0 sau 20 phút đầu tiên, Bờ Biển Ngà đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2. Kể từ khi Đức thắng Anh 3-2 tại World Cup 1970, đến năm 2006, mới có một màn lội ngược dòng như vậy…

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.