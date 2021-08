Dressel giành HCV thứ 5 tại Olympic Tokyo

Caeleb Dressel tiếp tục thể hiện phong độ cao khi giành chiến thắng ở nội dung 50 m bơi tự do nam và 4x100 m hỗn hợp sáng 1/8.

Kình ngư người Mỹ về đích với thời gian 21 giây 07 ở chung kết nội dung 50 m bơi tự do nam. Thành tích này giúp Dressel giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục Olympic được thiết lập bởi Cesar Cielo của Brazil vào năm 2008.

Đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của Dressel tại Olympic Toky 2020. Anh trở thành VĐV giành nhiều huy chương vàng nhất ở kỳ Thế vận hội năm nay, tính tới lúc này của giải.

Dressel giành huy chương vàng thứ 4 ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tay bơi 24 tuổi giành huy chương vàng 100 m bơi bướm, 100 m bơi tự do, 4x100 m tiếp sức tự do và mới nhất là 50 m bơi tự do. Dressel rõ ràng xứng đáng với danh hiệu "Tiểu Michael Phelps".

Trong buổi sáng 1/8, Dressel còn giành thêm một huy chương vàng nữa khi cùng tuyển Mỹ giành chiến thắng ở chung kết nội dung 4x100 bơi hỗn hợp nam với thời gian 3 phút 26 giây 78, kỷ lục thế giới ở nội dung này. Đây cũng là HCV thứ 5 của Dressel tại Olympic Tokyo.

Nếu đạt thành tích cao nhất, Dressel sẽ cân bằng kỷ lục VĐV bơi lội giành được ít nhất 5 huy chương vàng ở một kỳ Olympic của Michael Phelps, Mark Spitz, Matt Biondi và Kristin Otto.

Dressel đã xô đổ 3 kỷ lục ở kỳ Olympic năm nay. Ngoài kỷ lục vừa thiết lập trong sáng 1/8, Dressel còn phá kỷ lục Olympic 100 m tự do với thời gian 47 giây 02, và kỷ lục thế giới 100 m bơi bướm với thời gian 49 giây 45.

Trở lại với nội dung 50 m bơi tự do, Florent Manaudou của Đoàn Thể thao Pháp giành huy chương bạc khi về nhì với thời gian 21 giây 55. Bruno Fratus giành huy chương bạc với thành tích 21 giây 57.