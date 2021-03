Drake muốn theo đuổi Kim Kardashian

Drake có những động thái nhằm chinh phục tình cảm của Kim Kardashian. Tuy nhiên, cô vẫn chưa muốn xây dựng mối quan hệ mới sau vụ ly hôn.

Theo tạp chí Heart, rapper Drake vốn có tình cảm với Kim Kardashian từ trước. Nhưng do cô chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, anh không vội bày tỏ tình cảm của mình.

Nguồn tin cho biết giọng ca 35 tuổi đã nhắn tin hỏi thăm Kardashian vài ngày trước. Đây là tín hiệu mở đầu cho công cuộc chinh phục trái tim chị gái Kylie Jenner của Drake.

Drake nuôi hy vọng sẽ chinh phục trái tim Kim Kardashian sau khi cô hoàn thành thủ tục ly hôn. Ảnh: Popcrush.

"Drake không bao giờ hiểu nổi Kim nhìn thấy điểm gì tốt ở Kanye. Anh luôn nói rằng Kanye vốn dĩ không phải mẫu đàn ông thích hợp với Kim, và cặp sao nếu có đến với nhau sớm muộn cũng kết thúc trong nước mắt", nguồn tin viết.

Drake được cho là rất ngạc nhiên khi Kardashian tới nay mới nhận ra điều đó. "Drake nhắn tin cho Kim để nói rằng chuyện ly hôn là không tránh khỏi. Anh sẵn sàng gặp Kim bất cứ khi nào cô muốn", người trong cuộc kể thêm.

Tuy Drake đã "bật đèn xanh", nhưng Kim Kardashian lại chưa muốn nghĩ đến chuyện tìm hiểu người mới. Mối bận tâm của cô lúc này là chăm sóc bốn con và quản lý công việc kinh doanh.

"Kim chưa muốn mở lòng yêu đương quá nhanh trước khi thủ tục ly hôn Kanye West hoàn tất", nguồn tin khẳng định.

Đầu tháng 3, Drake tung ra sản phẩm âm nhạc mới Wants and Needs với những câu hát khiến người hâm mộ cho rằng anh đang hướng đến chuyện tình cảm với Kim Kardashian.

Trong Wants and Needs, anh như gián tiếp đề cập đến Kanye West thông qua lyrics. "Vâng, có lẽ tôi nên liên kết với Yeezy. Tôi cần Chúa Jesus, nhưng ngay sau khi tôi bắt đầu thú nhận tội lỗi của mình, có thể sẽ không ai tin tôi".

Các sản phẩm âm nhạc của Drake có nhiều câu hát ám chỉ đến Kim Kardashian, Kanye West. Ảnh: Daily Mail.

Hồi năm 2018, trong cá khúc In My Feelings, Drake đã ám chỉ mối quan hệ mập mờ với cô Kim "siêu vòng ba". "Kiki, em có yêu anh không?" là câu hát gây tò mò, bởi Kiki vốn là biệt danh của Kardashian.