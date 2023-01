Drake chi 75.000 USD mỗi đêm ở khách sạn

Drake sẵn sàng bỏ ra 75.000 USD cho mỗi đêm ở khách sạn khi lưu diễn. Không gian rộng rãi phù hợp tiệc tùng là điều nam rapper hướng đến.

Drake chi 75.000 USD ở khách sạn khi đi lưu diễn. Ảnh: Complex.

Theo Page Six, Drake rất hào phóng khi đi lưu diễn. Giọng ca Hotline Bling được cho là từng bỏ ra 75.000 USD cho mỗi đêm tại khách sạn The Mark để tổ chức tiệc. Căn hộ tại khách sạn The Mark có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 4 lò sưởi, căn bếp đầy đủ vật dụng, dành cho 24 người. Ngoài ra, căn hộ này còn có một cây đại dương cầm.

Hiện, Drake đang có mặt tại thành phố New York (Mỹ) để chuẩn bị cho 2 đêm biểu diễn được người hâm mộ mong đợi tại Nhà hát Apollo.

Drake là chủ nhân của 4 giải Grammy. Ảnh: Page Six.

Bên cạnh các căn phòng khách sạn có diện tích lớn. Giọng ca God’s Plan cũng ưa chuộng một số tụ điểm ăn chơi. Drake từng thuê câu lạc bộ hào nhoáng Casa Cruz để tổ chức bữa tiệc dành riêng cho bạn bè và gia đình.

“Bữa tiệc của Drake tràn ngập đồ ăn, thức uống và quà tặng. Anh ấy làm vậy để cảm ơn cho sự ủng hộ của mọi người trong những năm qua", nguồn tin tiết lộ với Page Six.

Drake có nguồn thu nhập khổng lồ từ âm nhạc và một số ngành trái tay. Anh đã cho thấy mức độ chịu chơi khó ai sánh bằng qua những buổi tiệc riêng tư. Gần đây, giọng ca In My Feelings đã mất 1 triệu USD khi tham gia cá độ trận chung kết FIFA World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp

Chủ nhân của 4 giải Grammy nổi tiếng với những lần cá cược số tiền khổng lồ. Không chỉ World Cup, Drake còn tham gia đặt cược nhiều giải đấu thể thao khác như Super Bowl hay NFL.