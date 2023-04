Drake chế nhạo Kanye West

Rapper Drake khơi lại mối thù với đàn anh trong ca khúc sắp phát hành có nhan đề "Rescue Me". Kim Kardashian cũng bị đưa vào câu chuyện.

Drake "mượn" Kim Kardashian để chế nhạo Kanye West.

Theo Billboard, trong Rescue Me, Drake sử dụng đoạn âm thanh của Kim Kardashian khi nói về việc ly hôn Kanye West ở phần cuối loạt show thực tế Keeping Up With the Kardashians (2021), làm điểm nhấn.

"Tôi không tiến xa như vậy chỉ để không hạnh phúc. Hãy nhớ lấy điều đó", Kim Kardashian từng bày tỏ cảm xúc trên sóng E!.

Page Six cho rằng với việc Drake đưa cuộc đối thoại gây sốt của Kardashian vào giai điệu bài hát là quyết định có chủ ý, nhằm khơi lại mối thù với rapper Donda. Trước đó, Drake và Kardashian vướng tin vụng trộm với nhau, khiến West nổi giận.

Hiện, West chưa đưa ra phản ứng về động thái gây hấn của đàn em.

Drake và Kanye West có mối thâm thù suốt nhiều năm. Ảnh: TMZ.

Drake và Kanye West coi nhau là anh em thân thiết ở quá khứ. Rapper sinh năm 1986 từng bày tỏ West là thần tượng đáng học hỏi, là "định mệnh đời anh".

"Kanye ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Anh ấy giúp tôi định hình nhiều con đường. Có thể mạnh dạn nói rằng Kanye là nghệ sĩ chiếm vị trí quan trọng trong tim tôi", Drake có lần chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc chiến của hai rapper bắt đầu nổ ra từ năm 2009, khi West công khai chỉ trích đoạn rap của Drake trong ca khúc Every Girl. Những màn công kích nối đuôi nhau từ đây. Đỉnh điểm hồi 2018, West đăng loạt tweet chửi Drake vì cho rằng rapper đã sỉ nhục gia đình anh trong bản rap Sicko Mode.

Chưa dừng lại, West chỉ trích Drake vì theo dõi tài khoản mạng xã hội của Kim Kardashian và liên tiếp bày tỏ tình cảm với cô trong các ca khúc.

Trong No Stylist, Drake gọi Kardashian bằng biệt danh "Kiki" khi đọc rap: "Đừng đi giày 350 khi ở bên tôi". Đây là dòng giày Yeezy do West thiết kế và Kardashian thường mang kiểu giày này ra đường.