Drake bày tỏ tình cảm với Kim Kardashian?

Khán giả nhận định câu hát trong ca khúc mới nhất của Drake đang mỉa mai Kanye West và gián tiếp nói về mối quan hệ với Kim Kardashian.

Ngày 5/3, Mirror đưa tin trong bài hát mới nhất của Drake - rapper nổi tiếng người Canada - có những câu hát khiến người hâm mộ cho rằng anh đang hướng đến chuyện tình cảm với Kim Kardashian.

Theo truyền thông, đây là thời điểm nhạy cảm của Kim Kardashian sau ly hôn. Trong Wants and Needs, Drake như gián tiếp đề cập đến Kanye West thông qua lời nhạc. "Vâng, có lẽ tôi nên liên kết với Yeezy. Tôi cần Chúa Giêsu, nhưng ngay sau khi tôi bắt đầu thú nhận tội lỗi của mình, có thể sẽ không ai tin tôi".

Drake nhiều lần đối đầu với Kanye West trong quá khứ.

Trước đó, Drake và Kanye West được cho là đối thủ trong giới nhạc. Cả hai nhiều lần đáp trả nhau trong quá khứ.

Vì vậy, khán giả cho rằng việc nhắc đến Yeezy - thương hiệu thời trang của Kanye West - trong lời bài hát mới nhất của Drake như "ngòi nổ" gián tiếp khiến mối quan hệ của rapper người Canada và West căng thẳng trở lại.

Dù không trực tiếp nhắc tới Kim Kardashian, tuy nhiên người hâm mộ vẫn đặt nghi vấn Drake và vợ cũ Kanye West có mối quan hệ thân mật trên mức bình thường.

Đây không phải lần đầu chủ đề này nhận được sự chú ý. Năm 2018, trong cá khúc In my feelings, Drake từng ám chỉ mối quan hệ mập mờ với Kim Kardashian.

"Kiki, em có yêu anh không?" là câu hát gây tò mò bởi Kiki vốn là biệt danh của vợ cũ Kanye West.

Kim Kardahian đệ đơn ly dị Kanye West hôm 19/2.

Ngày 4/3, theo TMZ, ông chủ hãng giày Yeezy quyết định nhường cơ ngơi nguy nga này cho vợ cũ và 4 con. Anh đã dọn ra khỏi căn nhà cách đây một tháng cùng 500 đôi giày sneakers yêu thích.

Ở một diễn biến khác, The Sun cho hay trước ngày đường ai nấy đi, Kanye West đã bán tháo hết số nữ trang từng mua cho vợ cũ, bao gồm vòng cổ kim cương Lorraine Schwartz trị giá 1 triệu USD , nhẫn đính hôn 15 carat giá 3 triệu USD , hai vòng tay Cartier và một vòng cổ bằng vàng khắc tên Kanye.

Người đại diện xác nhận Kim Kardahian đệ đơn ly dị Kanye West hôm 19/2, song không nói rõ nguyên nhân khiến cả hai đường ai nấy đi.