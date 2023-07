Đốt xe máy vì tức giận hành vi hiếp dâm bạn nhậu

Trong lúc nhậu, nam thanh niên rủ người phụ nữ đi nhà nghỉ, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 8/7, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Phê (24 tuổi, quê Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của người khác.

Bị hại trong vụ án này là Nguyễn Văn Rô (28 tuổi, quê Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cũng đã bị Công an huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương bắt giữ về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Phê bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/7, Phê, Rô và cô gái tên H. tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu ở huyện Bàu Bàng.

Trong quá trình nhậu, Rô rủ chị H. đi nhà nghỉ và chị này đồng ý.

Khi đến nhà nghỉ, chị H. đổi ý không chịu vào và bỏ ra về, nên Rô đã dùng vũ lực quật ngã chị xuống đất nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm, chị H. chống cự bỏ chạy về quán nhậu nơi Phê và nhóm bạn còn ngồi nhậu.

Do lo sợ, Rô đã lấy xe máy của mình và lấy điện thoại nhãn hiệu Oppo của chị H. rớt lại bỏ chạy về hướng thị xã Bến Cát.

Chiếc xe máy của Rô bị Phê đốt cháy rụi.

Nghe tin chị H. bị Rô sàm sỡ, nên Phê dùng xe máy đuổi theo đến đường DH605 thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát thì đuổi kịp. Lúc này, Rô bỏ lại xe máy chạy bộ qua hàng rào trốn.

Do tức giận, Phê đã châm lửa đốt xe máy của Rô rồi bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng Công an TX Bến Cát vào cuộc truy xét bắt giữ Nguyễn Văn Phê đang ở trọ trên huyện Bàu Bàng.

Đối với hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản (điện thoại di động) của Nguyễn Văn Rô do xảy ra trên địa bàn huyện Bàu Bàng, Công an thị xã Bến Cát đã bàn giao Rô cho Công an huyện Bàu Bàng xử lý theo quy định của pháp luật.