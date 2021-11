Đợt rét sắp tới ở miền Bắc diễn ra như thế nào?

Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía bắc sắp trải qua đợt rét có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa, trong khi Nam Trung Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc vào trưa 7/11, sau đó tác động đến những nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ngày 7/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Nền nhiệt dao động 18-21 độ C, giảm 8-10 độ C so với những ngày trước đó.

Đến đêm, khu vực chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C. Vùng núi có nơi rét đậm 12-15 độ C. Khu vực núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể ghi nhận nhiệt độ dưới 8 độ C.

Từ ngày 9/11, trời hửng nắng, nhiệt độ khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 20-22 độ C. Dù vậy, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống ngưỡng rét vào ban đêm, dao động 15-16 độ C. Chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm lớn.

Đợt rét này được dự báo kéo dài, nhiệt độ có thể tiếp tục xuống thấp sau ngày 12/11.

Một số vùng núi như Sa Pa, Mẫu Sơn được dự báo ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 5-8 độ C trong những ngày tới. Ảnh: Khánh Huyền.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, cho biết trong đợt rét sắp tới, nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh miền Bắc thấp dưới 20 độ C, ban ngày trời nắng và rét sâu về đêm. Đây là đợt rét xảy ra trên diện rộng và nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa.

Theo bản đồ dự báo, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ trải qua 2 giai đoạn khi đón đợt không khí lạnh sắp tới. Ngày 7-8/11, trời rét ẩm, mưa dông, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 16-20 độ C.

Ngày 9-13/11, Hà Nội có rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 15 độ C. Thời tiết nắng ấm vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất 23 độ C.

Cùng lúc, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng kể từ ngày 8/11. Tuần tới, thời tiết miền Trung không ổn định khi Bắc Trung Bộ chuyển rét còn Nam Trung Bộ mưa dông.

Ngày 10-12/11, các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh, thành phố trên.

Về thời tiết Nam Bộ, cơ quan khí tượng cho biết khu vực duy trì trạng thái trời nắng ban ngày, chiều và đêm xuất hiện mưa rào kèm theo dông.

Ngày 6-8/11, ảnh hưởng của triều cường kết hợp nước dâng khiến mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn có thể lên báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Trong đợt này, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể ghi nhận được là 4,36 m.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các tỉnh, thành phố hạ nguồn sông Cửu Long, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long. Mực nước cao nhất sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian 0h-5h và 14h-18h trong hai ngày tới.

Đáng lưu ý, ngày 7-8/11, khu vực nam Biển Đông có thể xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới. Cơ quan khí tượng chưa đưa ra nhận định cụ thể về hình thái này.