Đột phá trong giải pháp tái chế nhựa

Các nhà khoa học vừa phát hiện một số loài vi khuẩn có thể tiêu hóa nhựa ở nhiệt độ thấp, được cho là công cụ hữu hiệu cho các giải pháp tái chế.

Liên Hợp Quốc hồi năm 2018 cho biết khoảng 90% nhựa trên toàn cầu sẽ không được tái chế. Ảnh: National Geographic.

Các nhà khoa học tại Viện Liên bang Thụy sĩ (WSL) phát hiện một số loài vi khuẩn có thể phân hủy nhựa ở nhiệt độ 15 độ C. Trước đây, người ta mới chỉ phát hiện các loài vi khuẩn có khả năng phân hủy nhựa ở mức 30 độ C, khiến chúng khó được ứng dụng trong công nghiệp do tốn chi phí sưởi ấm.

Phát hiện mới này có thể là bước đột phá trong tái chế vi sinh vật khi có thể đảm bảo kinh phí, theo Guardian.

Tiến sĩ Joel Ruthi và cộng sự đã thí nghiệm 19 chủng vi khuẩn và 15 loại nấm phát triển trên nhựa, để chúng phát triển trong phòng thí nghiệm buồng tối, với mức nhiệt 15 độ C để xem chúng có thể tiêu hóa các loại nhựa hay không.

Kết quả cho thấy ở 15 độ C, các chủng vi khuẩn và nấm nói trên có thể tiêu hóa các loại nhựa sinh học như PE (polyetylen không phân hủy), PUR (polyester-polyurethane phân hủy), PBAT (hỗn hợp phân hủy polybutylene adipate terephthalate) và PLA (acid polylactic).

"Các loài vi sinh vật thu được ở vùng núi cao và đất tại Bắc Cực có thể tiêu hủy nhựa sinh học ở 15 độ C. Những vi sinh vật này có thể giúp giảm chi phí và gánh nặng môi trường của quy trình tái chế nhựa bằng enzym", tiến sĩ Ruthi nói.

Các nhà khoa học mới chỉ thử nghiệm ở một mức nhiệt, do đó vẫn chưa kết luận nhiệt độ tối ưu nhất. Song, họ cho rằng vi sinh vật sẽ tiêu hủy nhựa tốt trong khoảng 4-20 độ C.

“Thách thức lớn tiếp theo sẽ là xác định các enzym phân hủy nhựa do các chủng vi sinh vật tạo ra và tối ưu hóa quy trình để thu được lượng lớn protein. Ngoài ra, có thể cần sửa đổi thêm các enzym để tối ưu hóa các đặc tính như tính ổn định của protein", tiến sĩ Beat Frey, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết.