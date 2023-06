Đột phá bất ngờ trong điều trị ung thư buồng trứng

Phương pháp điều trị mang tính cách mạng đã được chứng minh là giúp thu nhỏ đáng kể khối u ở gần một nửa số bệnh nhân mắc bệnh.

Các tế bào ung thư buồng trứng được hiển thị dưới kính hiển vi. Ảnh: Science Photo Library.

Liệu pháp điều trị mới sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc, có tác dụng ức chế sự phát triển của khối u ung thư và giúp ngăn chặn căn bệnh này trong nhiều năm, theo Guardian.

Các chuyên gia cho biết kết quả thu được từ các thử nghiệm lâm sàng là “tuyệt vời” và “rất thú vị”. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị ung thư lớn nhất thế giới được tổ chức từ ngày 2-6/6 tại Chicago.

Kết quả cho thấy liệu pháp mới hiệu quả hơn rất nhiều so với bất kỳ phương pháp điều trị nào khác.

Liệu pháp tiềm năng

Một bệnh nhân cho biết bác sĩ đã cảnh báo cô rằng họ không thể làm gì hơn bởi căn bệnh ung thư buồng trứng của cô chống lại cả hóa trị và liệu pháp hormone.

Tuy nhiên, liệu pháp mới đã giúp cô đánh bại căn bệnh này lần thứ hai. Các khối u đã biến mất hoàn toàn, trong khi kết quả xét nghiệm mới nhất không phát hiện dấu hiệu bệnh.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai được dẫn đầu bởi trung tâm nghiên cứu ung thư Royal Marsden NHS Foundation Trust và Viện Nghiên cứu Ung thư Anh. Thuốc avutometinib được thử nghiệm dùng riêng và kết hợp với defactinib ở 29 bệnh nhân.

Kết quả thử nghiệm cho thấy 45% số bệnh nhân sử dụng kết hợp thuốc mới chứng kiến khối u đang thu nhỏ lại đáng kể. Nó chứng minh tính hiệu quả gần gấp đôi so với phương pháp điều trị tốt thứ hai sử dụng thuốc trametinib, có tỷ lệ hiệu quả là 26%.

Kết quả thậm chí còn tốt hơn ở nhóm bệnh nhân có đột biến đặc biệt. Khoảng 60% người có khối u buồng trứng do đột biến gen KRAS thấy khối u co lại sau khi điều trị. Thậm chí 29% bệnh nhân không có đột biến cũng có phản ứng với liệu pháp mới, là một cải tiến so với điều trị tiêu chuẩn.

Trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư Royal Marsden NHS Foundation Trust. Ảnh: Royal Marsden.

Tất cả bệnh nhân tham gia thử nghiệm đều bị ung thư buồng trứng huyết thanh mức độ thấp, căn bệnh có xu hướng ảnh hưởng đến phụ nữ trẻ.

Tiến sĩ Susana Banerjee, bác sĩ tham gia nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ, cho biết liệu pháp mới có thể trở thành một bước đột phá đáng kể.

“Những kết quả ban đầu này có thể là tin tuyệt vời đối với những phụ nữ ung thư buồng trứng huyết thanh mức độ thấp, cho thấy một lựa chọn hiệu quả hơn nhiều so với các phương pháp điều trị hiện tại”, bà nói.

Tiến sĩ Banerjee là bác sĩ tư vấn ung thư y tế tại Royal Marsden và trưởng nhóm về ung thư phụ nữ tại Viện Nghiên cứu Ung thư Anh.

“Thật tuyệt vời khi thấy nhiều bệnh nhân có phản ứng tích cực đối với liệu pháp sáng tạo này. Tôi rất biết ơn những người đã tham gia thử nghiệm, giúp nghiên cứu trở nên khả thi”, bà cho biết thêm.

Tín hiệu tích cực cho phụ nữ

Avutometinib là một chất ức chế kép RAF và MEK, nhắm mục tiêu ngăn chặn một số protein giúp tế bào ung thư phát triển và tồn tại. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc có thể mất hiệu quả theo thời gian khi các khối u phát triển khả năng đề kháng.

Tuy nhiên, khi kết hợp với defactinib – thuốc chống lại một loại protein thúc đẩy khả năng kháng thuốc, avutometinib hoạt động hiệu quả hơn. Sự kết hợp thuốc có hiệu quả hơn 4 lần so với avutometinib đơn thuần.

Tiến sĩ Kathleen Moore, thuộc Trung tâm Ung thư Stephenson ở Oklahoma, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết kết quả của phương pháp điều trị mới là “rất thú vị”.

“Vẻ đẹp của sự kết hợp này là bạn đang vượt qua hai cách kháng thuốc của các khối u. Kết quả phản ứng của liệu pháp mới tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào khác. Đây là lĩnh vực nên được quan tâm nhiều hơn”, bà nói.

Nghiên cứu mới chưa có dữ liệu về thời gian căn bệnh bị ức chế, nhưng các nghiên cứu trước đây cho thấy bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp kết hợp thuốc có 23 tháng trước khi ung thư tiến triển trở lại.

Tiến sĩ Banerjee hy vọng kết quả từ nghiên cứu liệu pháp mới có thể trở thành tiêu chuẩn chăm sóc cho phụ nữ.

Bà Christine Cull, 71 tuổi, ban đầu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng huyết thanh cấp thấp vào năm 2009. Bà kinh hoàng khi phát hiện căn bệnh này quay lại vào năm 2014.

Christine Cull cùng chồng Dave hạnh phúc sau khi điều trị ung thư buồng trứng bằng liệu pháp mới. Ảnh: Guardian.

Bà đã điều trị bằng hóa trị, liệu pháp hormone và tiến hành một số ca phẫu thuật nhưng không hiệu quả.

“Giai đoạn tuyệt vọng nhất của tôi là vào năm 2019, khi các bác sĩ nói rằng họ không thể làm gì hơn nữa. Điều đó thật kinh khủng. Bệnh ung thư của tôi hoàn toàn không phản ứng với hóa trị và hormone.Các bác sĩ cũng không thể phẫu thuật thêm”, bà nói.

Bác sĩ đã giới thiệu bà đến trung tâm chuyên khoa ung thư Royal Marsden, nơi đủ chuyên môn thực hiện một cuộc phẫu thuật khác. Khi căn bệnh bắt đầu tái phát vào năm 2020, bà Cull đã tham gia thử nghiệm liệu pháp mới.

“Tôi chụp chiếu ba tháng một lần và thấy khối u ngày càng nhỏ đi. Khi phát hiện khối u biến mất trên bản chụp, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ngạc nhiên và rất hạnh phúc khi có thể lan truyền tin vui này đến gia đình và bạn bè”, bà kể lại.

“Nhờ thử nghiệm này, tôi có thể sống cuộc sống yên bình bên chồng, 3 đứa con và 3 đứa cháu mà hầu như không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào”.