Đột nhập vào UBND phường trộm tài sản

Sau khi ra tù, Lai rủ bạn tù đột nhập vào UBND phường Phú Diễn để trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Hà Văn Lai cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa bắt giữ Hà Văn Lai (37 tuổi, trú xã Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) để điều tra việc đột nhập vào trụ sở UBND phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, để trộm tài sản.

Nhà chức trách cho biết Lai ra tù năm 2020. Để có tiền tiêu xài, nghi phạm rủ Hùng (là bạn trong tù của Lai, đang lao động bên Lào) cùng đi trộm cắp tài sản.

Tối 27/2, 2 người này đột nhập vào UBND phường Phú Diễn rồi phá két sắt, lấy trộm hơn 100 triệu đồng. Sau đó, Lai chia cho Hùng 32 triệu đồng.

Ngày 4/3, Lai bị cảnh sát bắt giữ. Làm việc với cảnh sát, Lai khai ngoài vụ trộm trên, nghi phạm còn thực hiện 8 vụ trộm khác trên địa bàn Hà Nội.