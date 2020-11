Đột nhập tiệm bạc lấy đi cả nghìn chiếc nhẫn, dây chuyền

Một chủ tiệm bạc ở TP.HCM trình báo bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ngày 17/11, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ trộm tại tiệm bạc ở phường Thới An.

Bà M. (chủ tiệm bạc H.Y.) cho biết sáng 15/11, gia đình bà thức dậy thấy tiệm xáo trộn, nóc nhà xuất hiện một lỗ lớn. Họ đi kiểm tra thì thấy nhiều tài sản bị đánh cắp.

Kẻ trộm đang vơ vét tài sản. Ảnh: Cắt từ hình ảnh camera an ninh.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, bà M. thấy một người đàn ông ở trần, thân hình gầy gò, cao khoảng 1,55 m, đột nhập vào cửa tiệm lúc rạng sáng.

Kẻ trộm lục tìm những tài sản có giá trị bỏ vào ba lô. Sau khoảng một giờ vơ vét, người đàn ông leo lên mái nhà tẩu thoát.