Đột nhập nhà dân trộm xe máy

Sau 15 giờ kể từ khi nhận được nguồn tin kẻ gian đột nhập nhà dân, các trinh sát hình sự Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản đối với Võ Thanh Tâm (SN 1976, trú ở phường 11, quận 3, TP.HCM) và Lê Thị Thoa (SN 1997, trú ở khu phố 1, phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Võ Thanh Tâm và Lê Thị Thoa đều là người sinh sống lang thang, cặp bồ chung sống với nhau như vợ chồng ở tỉnh Ninh Thuận.

Cách đây gần 3 tháng, Tâm và Thoa chuyển địa bàn ra Khánh Hòa thuê phòng trọ ở tổ dân phố Thuận Thành, phường Cam Thuận, TP Cam Ranh. Để có tiền tiêu xài, ban đêm Thoa điều khiển xe máy chở Tâm đi vòng vèo qua nhiều tuyến phố để tìm nơi trộm cắp tài sản.

Võ Thanh Tâm và Lê Thị Thoa sau khi bị bắt giữ.

Khoảng 1h ngày 9/1, Tâm trèo tường xây từ phía sau căn nhà ông Trần Đình Tài (SN 1967, trú ở tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) rồi đột nhập vào bên trong lấy 2 chìa khóa xe máy trước khi mở cửa dắt trộm xe máy SH Mode BKS 79C1-463.xx cùng 3 chai rượu, một máy xịt rửa xe chạy về phòng trọ. Sau đó, Hoa chở Tâm quay lại nhà ông Tài tiếp tục lấy trộm xe máy Jupiter BKS 79C-149.xx.

Ngay trong đêm, Tâm và Hoa điều khiển hai xe máy trộm cắp được ngược Quốc lộ 1A về hướng Nam để gửi vào nhà người thân ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) và huyện Tuy Phong (Bình Thuận) rồi đi xe khách trở về phòng trọ ở TP Cam Ranh.

Nhận được nguồn tin báo của ông Trần Đình Tài vào lúc 7h ngày 9/1, Đội CSHS Công an TP Cam Ranh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera một số nơi có khả năng nghi can đi qua.

Sau gần 15 giờ ráo riết triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội CSHS Công an TP Cam Ranh xác định nghi can là Võ Thanh Tâm và Trần Thị Thoa, nên đưa 2 người này về Công an phường Cam Thuận để đấu tranh khai thác.

Từ lời khai nhận hành vi phạm tội của Tâm và Thoa, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ “đôi tình nhân” đang lưu trú, thu giữ 2 chai rượu, một máy xịt rửa xe và chiếc xe máy BKS 86B1-029.51xx là phương tiện Tâm và Thoa sử dụng đi tìm nơi trộm đêm.

Tiếp đó, 2 tổ công tác đã vào Ninh Thuận và Bình Thuận truy thu 2 chiếc xe máy mà Tâm và Thoa đã trộm cắp tại nhà ông Tài.

Được biết Võ Thanh Tâm đã có 5 tiền án, bị TAND TP.HCM xử phạt tù về các tội Trộm cắp, cướp giật tài sản. Gần đây nhất Tâm thi hành án 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản tại Trại giam Tống Lê Chân ở tỉnh Bình Phước.