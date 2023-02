Đột nhập nhà dân trộm 3 điện thoại iPhone

Sau khi cất giấu xe máy, Võ Văn Kiệp (40 tuổi) đã đột nhập vào nhà dân ở khu vực biên giới lấy trộm 3 điện thoại iPhone cùng nhiều tài sản khác rồi tẩu thoát.

Chiều 23/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Kiệp (40 tuổi, ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Kiệt tại cơ quan Công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo điều tra, Kiệt có tiền án cùng về tội danh trên. 1h ngày 24/1, Kiệt lái xe máy đến khu vực vắng người ở xã biên giới Vĩnh Xương và tìm nơi cất giấu xe máy. Kiệt phát hiện nhà dân không đóng cửa sau, đã lẻn vào bên trong.

Lợi dụng lúc những người trong nhà đã ngủ say, Kiệt lấy trộm 3 điện thoại iPhone (trị giá hơn 30 triệu đồng), điện thoại Nokia cùng số tiền gần 3 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Kiệp bỏ trốn đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cảnh sát vào cuộc điều tra, đã làm rõ thủ phạm và phối hợp với Công an phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, bắt giữ Kiệt và di lý về An Giang.