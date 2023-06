Đợt nắng nóng đang diễn ra là một trong những đợt kéo dài nhất năm nay

Từ nay cho đến 10 ngày đầu tháng 7, áp cao cận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng rõ rệt, nhiệt độ cao và nắng nóng ban ngày trải dài từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ xuống đến Phú Yên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (29/6), ở vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 38,4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,6 độ... Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 53-65%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay (30/6) hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn vào chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Đợt nắng nóng diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dự báo ngày mai (1/7), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên và kéo dài nhiều ngày sau đó, khu vực vùng núi Bắc Bộ nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Về diễn biến đợt nắng nóng lần này, áp cao cận nhiệt đới và vùng áp thấp nóng phía Tây cũng sẽ hoạt động mạnh hơn tạo thành trục nóng Đông - Tây khiến nền nhiệt ở Trung Bộ sẽ cao nhất. Từ nay cho đến 10 ngày đầu tháng 7, áp cao cận nhiệt đới sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến hệ thống các rãnh ở vĩ độ trung bình cao và trung bình thấp. Trong trạng thái hoàn lưu như vậy, nhiệt độ cao và nắng nóng ban ngày trải dài từ trung du, đồng bằng Bắc Bộ xuống đến Phú Yên. Về cuối ngày, các khu vực trên cả nước nhất là tại vùng núi, trung du Bắc Bộ, một vài nơi ở phía tây Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nên cần chú ý đến đối lưu thời tiết xấu và lượng mưa lớn cục bộ, ngắn hạn tại địa phương, giông/mưa ngẫu nhiên sẽ được kích hoạt bởi hội tụ.

Đợt nắng nóng này có thể sẽ là một trong những đợt dài nhất trong năm, kéo dài từ 5-8 ngày. Mức nhiệt cao có thể sẽ không bằng đợt tháng 5, mức nhiệt cục bộ một số trạm có thể đạt 40 độ như trạm Tương Dương ( nơi thường là nóng nhất cả nước). Hầu hết trạm ở Trung Bộ chỉ từ 36-39 độ mà các trạm nóng nhất tập trung từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng , càng xuống phía Nam trời dịu dần .

Mưa sẽ rất ít trong giai đoạn này, thậm chí có nơi không mưa. Trên biển trong 10-15 ngày tới cũng không có dấu hiệu áp thấp nhiệt đới/ bão trên biển Đông. Có thể nói Trung bộ trải qua nữa đầu tháng 7 vừa khô và vừa nóng. Các tỉnh từ Khánh Hòa- Bình Thuận tương đối mát và có chút mưa. Nguy cơ hạn hán và cháy rừng rất cao cho Trung bộ trong tháng 7 tới.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện tượng ENSO, đặc biệt trong pha nóng là El Nino gây ra thời tiết và khí hậu rất khác nhau, biến động lớn. Biểu hiện của tính biến động lớn có thể kể đến là mặc dù những năm El Nino thì xu thế chung là lượng mưa giảm, bão ít, tuy nhiên cũng trong các năm này từng xuất hiện những trận mưa với lượng mưa lớn cực đoan trong thời đoạn ngắn.

"Chúng tôi lưu ý không phải chỉ thiếu hụt lượng mưa mà còn có thể có những trận mưa rất lớn gây lũ, lũ quét và sạt lở đất. Qua đây có thể đánh giá những năm El Nino thường gắn với những năm thời tiết xấu và thiên tai bất thường", ông Lâm nhận định.

Các hồ chứa cũng cần xem xét có điều chỉnh kế hoạch vận hành, sản xuất để ứng phó với nguy cơ thâm hụt lượng mưa. Bên cạnh ứng phó với tình hình thiếu nước, khô hạn trong điều kiện El Nino thì chúng ta cũng không được mất cảnh giác với khả năng xảy ra các trận mưa lũ bất thường như đã từng xảy ra trong những năm El Nino trước đây.