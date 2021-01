Đốt lửa, đắp chăn cho vật nuôi chống rét

Từ ngày 9/1 đến 13/1, thời tiết tại Thanh Hóa liên tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 12-14 độ C, thấp nhất xuống 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C. Người nông dân đang dùng nhiều biện pháp để chống rét cho vật nuôi, cây trồng.