Đợt lạnh ở TP.HCM kéo dài đến khi nào?

TP.HCM và các tỉnh lân cận đang trong những ngày chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên nhiệt độ khu vực giảm xuống ngưỡng thấp nhất 19-21 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kết quả quan trắc nhiệt độ lúc 7h ngày 5/12 cho thấy nhiều nơi ở Đông Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt dưới 22 độ C, trời se lạnh.

Các khu vực như Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang có nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ C sáng nay. Trong khi đó, lúc rạng sáng ở TP.HCM, nhiệt độ xuống thấp ở ngưỡng 19-20 độ C, trời lạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo vào ban ngày, ban đêm se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Sau 7h sáng hàng ngày, nhiệt độ tại TP.HCM tăng nhanh, có thể đạt mức cao nhất 30-32 độ C vào đầu giờ chiều, trời oi nóng ban ngày. Khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, không khí lạnh đang lấn sâu xuống phía nam và có xu hướng lệch đông. Đây là nguyên nhân khiến nền nhiệt tại TP.HCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ giảm nhanh về đêm và sáng sớm.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 5/12, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Đợt không khí lạnh đang tác động ở Nam Bộ khả năng suy yếu sau ngày 8/12. Từ nay đến cuối năm, khu vực đón thêm nhiều đợt lạnh mới khiến nền nhiệt tiếp tục xuống thấp. Trong tháng 12, nhiệt độ trung bình ở Nam Bộ có thể thấp hơn 0,5 độ C so với cùng kỳ nhiều năm.

TP.HCM se lạnh khi nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 21 độ C lúc 7h sáng 5/12. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trong khi đó, miền Bắc đang chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Thời tiết Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ ổn định với trạng thái ngày nắng hanh, đêm trở rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C và cao nhất 22-25 độ C.

Tại các khu vực miền núi phía bắc, mức nhiệt quan trắc được trong đêm ở nhiều nơi dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Một số nơi như Cò Nòi (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang)... tiếp tục ghi nhận mức nhiệt thấp nhất ở ngưỡng 6-8 độ C.

Chuyên gia cho biết trạng thái ngày nắng hanh, đêm rét đậm ở miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 8/12, sau đó khu vực khả năng hứng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới.

Tại Trung Bộ, trải qua đợt mưa lũ cực đoan, khu vực đang ở trong những ngày tạnh ráo, trời lạnh, có nơi trở rét về đêm và sáng sớm.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiệt độ thấp nhất được dự báo 11-14 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, ban ngày có thể tăng lên ngưỡng 26-29 độ C.