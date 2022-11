Đột kích vũ trường Hoàng Gia lớn nhất ở Hải Phòng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) làm chủ công, phối hợp với công an một số đơn vị, địa phương đột kích vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray).

Cơ quan chức năng cho biết thời điểm kiểm tra có hàng trăm người, bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ, có mặt tại vũ trường, đáng chú ý trong số này có nhiều dân chơi biểu hiện “phê” ma túy.

Vũ trường Hoàng Gia là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất đất Cảng, với vị trí đắc địa tọa lạc ở mặt đường Lạch Tray, một trong những tuyến đường trung tâm ở TP Hải Phòng, được quảng bá là “thiên đường giải trí, với tất cả tinh hoa hội tụ, khẳng định vị thế hàng đầu trên toàn quốc, xứng danh huyền thoại Nightlife tại thành phố Cảng Hải Phòng”.

Hàng trăm "dân chơi" đang có mặt tại tụ điểm ăn chơi nổi tiếng đất Cảng.

Đáng lưu ý là, sau khi nhiều tụ điểm ăn chơi nổi tiếng trên địa bàn TP Hải Phòng bị xử lý phải dừng hoạt động và vũ trường nổi tiếng khác là NEW MDM CLUB đang khắc phục sau vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/8, “dân chơi” đất Cảng đổ dồn về vũ trường Hoàng Gia.

Sau khi bất ngờ đột kích “boong ke” Hoàng Gia đêm 19/11, lực lượng công an đã phải trưng dụng nhiều phương tiện di chuyển các trường hợp có dấu hiệu tổ chức, sử dụng ma túy về Trung tâm đào tạo Đồng Giới (huyện An Dương) thuộc quản lý của Công an TP Hải Phòng để sàng lọc và xử lý.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.