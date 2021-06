Đột kích 'hang ổ' của nhóm nghiện, thu nhiều dao, súng và ma túy

Hùng nghiện ma túy nặng và nuôi nhiều đệ tử cũng nghiện nặng để phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 8/6, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Xuân Hùng (38 tuổi, trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tức Hùng Hiến), Phạm Văn Đức (29 tuổi, trú tại thị trấn Con Cuông), Quang Văn Thiêu (61 tuổi, trú tại bản Cam, xã Cam Lâm), Lô Văn Ơn (50 tuổi, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị triệt phá trong chuyên án 521H.

Lê Xuân Hùng.

Trước đó, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An phát hiện Lê Xuân Hùng là người nghiện ma túy nặng. Dưới trướng, Hùng “nuôi” nhiều đệ tử cũng là những con nghiện nặng. Hùng thường sai người lên xã Lượng Minh, huyện Tương Dương nhập hàng và phân phối ma túy, trả công cho đệ tử bằng những bữa sử dụng ma túy miễn phí.

Quá trình theo dõi, "đệ ruột" của Hùng là Phạm Văn Đức bị trinh sát bắt giữ tại cổng nhà đối tượng. Cùng lúc, một tổ công tác khác bất ngờ ập vào bắt Hùng.

Trong nhà Hùng, trinh sát phát hiện ma túy được giấu kín ở các ngóc ngách, ngoài ra còn có súng, dao kiếm, cóng (dùng để hút đá), bơm kim tiêm...

Trinh sát thu giữ ma túy trong nhà Hùng.

Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ Quang Văn Thiêu cũng là một người nghiện ma túy nặng, chuyên lên tận bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) mua ma túy số lượng lớn về cho Hùng. Lần theo đường dây, công an bắt giữ Lô Văn Ơn là đối tượng bán ma túy cho Thiêu. Ơn cũng là một đối tượng nghiện ma túy rất nặng.

Công an huyện Con Cuông đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người trên về các tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.