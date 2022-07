Đột kích bar The Light, cảnh sát phát hiện nhiều người sử dụng ma túy

Kiểm tra đột xuất quán bar The Light ở Bắc Giang, công an phát hiện nhiều người có dấu hiệu sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra vụ tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Cảnh sát đột kích quán bar The Light. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo cơ quan chức năng, tối 9/7, Công an tỉnh Bắc Giang đột kích quán bar The Light ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh.

Thời điểm này, 224 người đang có mặt tại quán. Nhiều người trong số này có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 5 người tàng trữ trái phép chất cấm. Những người tại quán bar được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để đấu tranh, điều tra.

Trên trang Facebook, quán bar The Light giới thiệu mới khai trương vào đầu tháng 7. Tối 9/7, cơ sở này mời một nữ DJ người Ukraine đến để chơi nhạc.