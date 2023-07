Đột kích bar OSLO ở quận 1, phát hiện bóng cười vứt la liệt dưới sàn

Thời điểm Công an quận 1 kiểm tra quán bar OSLO (38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình) phát hiện 4 dân chơi, nhân viên dương tính với chất ma túy.

Rạng sáng 8/7, Công an quận 1 tổ chức kiểm tra đột xuất các tụ điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đoàn công tác có sự tham gia của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) cùng các đơn vị phối hợp.

“Để đảm bảo yêu cầu đặt ra, mọi thông tin về địa điểm tổ chức kiểm tra sẽ được giữ bí mật tuyệt đối đến giờ chót. Các đồng chí sau khi rời khỏi trụ sở công an quận sẽ di chuyển theo xe chỉ huy do trung tá Huỳnh Thanh Loan, Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH phụ trách.

Bên trong quán bar OSLO rạng sáng 8/7.

Trong quá trình làm việc, CBCS giữ nghiêm chỉnh tác phong, khéo léo xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho bản thân và số khách đang vui chơi bên trong các cơ sở này. Với các trường hợp có dấu hiệu không hợp tác, chống đối đề nghị tổ công tác, đặc biệt là trinh sát hình sự xử lý kiên quyết”, thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận 1 giao nhiệm vụ.

Đúng 0h ngày 8/7, đoàn kiểm tra của Công an quận 1 xuất phát, làm nhiệm vụ. 0h15, xe chỉ huy dừng trước quán bar OSLO (38-40-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Thấy có công an, nhiều nhân viên lễ tân, lực lượng bảo vệ nháo nhào thông báo cho bên trong để tìm cách đối phó. Tuy nhiên, các trinh sát hình sự đã kịp thời can thiệp.

Vỏ bóng cười nằm la liệt dưới sàn nhà.

Bên trong quán bar, tiếng nhạc xập xình nhanh chóng tắt lịm. “Đề nghị mọi người kể cả nhân viên giữ nguyên vị trí, không được rời khỏi quán”, một trinh sát hình sự ra hiệu lệnh.

Nhiều “thượng đế” nghe tới đó đã tìm cách thoái lui, tránh phiền phức. Tuy nhiên, ở phía lối ra của quán bar này, các đồng chí Công an quận 1 đã chốt chặn, đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Thời điểm tổ công tác tiếp cận bên trong quán bar phát hiện một nhân viên đang cầm nhiều trái bóng cười, vừa được bơm đầy khí để phục vụ thực khách. Phía dưới sàn có hàng chục chiếc vỏ bóng cười vứt la liệt.

Qua công tác sàn lọc, trinh sát ma túy nhanh chóng khoanh vùng các bàn tiệc nghi ngờ có người sử dụng chất cấm, mời về trụ sở Công an quận 1 test nhanh. Nhiều người trong số này có thái độ chống đối, không đồng ý làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

5 bình khí cười N2O thu giữ tại quán bar OSLO.

Một số khác viện đủ lý do để trì hoãn việc theo chân đoàn công tác quay về trụ sở Công an quận 1.

Tổng cộng 101 người (62 nam và 39 nữ) bao gồm cả khách hàng và nhân viên trong quán bar này đã được đưa về trụ sở làm việc.

Tiếp tục làm việc với quản lý quán bar OSLO, đoàn công tác phát hiện bên trong kho chứa hàng của tụ điểm này đang cất giữ 5 bình khí cười (N2O). Trao đổi với cơ quan Công an, quản lý quán bar thừa nhận, số bình khí N2O được mua về để bơm vào bóng, bán thành lẻ từng bóng cho khách.

Giá mỗi trái bóng cười giao động khoảng gần 300.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Huỳnh Thanh Loan, Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an quận 1 cho biết kết quả test nhanh chất ma túy đối với 101 người bên trong quán bar OSLO, đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với (3 nam và một nữ).

Trong số này có 2 người là nhân viên của quán OSLO, 2 người là khách chơi.

Lực lượng chức năng khẩn trương sàng lọc, đưa khách và nhân viên quán bar OSLO về trụ sở Công an quận 1 test nhanh chất ma túy.

Vũ Đức T. (SN 2001, quê Đồng Nai) là nhân viên pha chế của quán bar OSLO khai nhận, sử dụng cần sa cách đây 2 ngày cùng với một nhóm bạn tại một quán cà phê.

Nguyễn Đắc Gia B. (SN 2003, quê Vĩnh Long), nhân viên phục vụ bàn của quán bar này cho biết cũng vừa sử dụng cần sa với nhóm bạn thân cách đây không lâu trong một chuyến đi dã ngoại ở Đồng Nai. B. biết việc sử dụng cần sa là vi phạm pháp luật nhưng vì bạn bè rủ rê nên bất chấp sử dụng.

Vũ Tiến Tr. (SN 1994, quê Hải Phòng) là khách chơi lần đầu ghé tới tụ điểm này. Dù Tr. có kết quả dương tính với chất ma túy song người này vòng vo, không thừa nhận việc mình đã từng sử dụng chất cấm. Tr. lấy lý do thường xuyên sử dụng rượu, bia với bạn bè nên không kiểm soát được các loại chất, đồ uống kích thích mà mình đã sử dụng.

Sau quá trình làm việc với các điều tra viên, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận sử dụng ma túy dưới tên gọi “nước vui” cách đây 2 ngày.

Ngoài việc ghi nhận 4 trường hợp dương tính với chất cấm, Công an quận 1 còn xác định hàng loạt các lỗi vi phạm khác tại thời điểm kiểm tra như hoạt động kinh doanh quá giờ quy định; chiếm dụng lòng, lề đường là nơi trông giữ xe; bố trí sắp xếp vật tư hàng hoá cản trở lối thoát nạn; kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hoá chất hạn chế sản xuất mà không có giấy phép kinh doanh…

Hiện Công an quận 1 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm tại quán bar OSLO.

Thu giữ hơn 4.000 bình khí cười trong 6 tháng đầu năm Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Công an quận 1 chia sẻ, trong đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, Công an quận 1 đã kiểm tra 215 lượt, phát hiện 97 cơ sở vi phạm; ra quyết định xử phạt về các hành vi như kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đặc biệt là khí cười. Đặc biệt, Công an quận 1 đã thu giữ hơn 4.000 bình khí cười các loại trong 6 tháng đầu năm.