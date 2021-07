Đột kích 2 xưởng có dấu hiệu in lậu gần 50.000 cuốn sách

Kiểm tra xưởng của 2 công ty in ấn, công an thu giữ gần 50.000 cuốn sách giáo khoa, tài liệu học tiếng Anh có dấu hiệu được in ấn trái phép.

Chiều 19/7, Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đồng loạt kiểm tra 2 xưởng in nghi in ấn sách lậu.

Tại xưởng của Công ty In và truyền thông Kết Thành ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, cơ quan chức năng thu giữ gần 40.000 cuốn giáo khoa, sách tham khảo tiếng Anh nghi in trái phép của Nhà xuất bản Giáo dục.

Cơ quan an ninh kiểm kê tang vật tại xưởng in ở quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: H.L.

Tiếp tục kiểm tra xưởng của Công ty TNHH Thương mại in công nghệ Cao Thuận Phát ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, tổ liên ngành phát hiện gần 10.000 đầu sách tiếng Anh nghi in trái phép của Nhà xuất bản Giáo dục.

Sau nhiều giờ kiểm đếm, cơ quan công an đã niêm phong 2 dây chuyền máy in Offset, nhiều bản kẽm in sách lậu và gần 50.000 cuốn sách.

Quá trình làm việc, chủ các công ty in nêu trên không xuất trình được các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc có được phép in sách của nhà xuất bản hay không.

Công an thu giữ gần 50.000 cuốn sách nghi bị làm giả. Ảnh: H.L.

Cuối tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp và 5 người khác ở Hà Nội về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các bị can khai đã sản xuất trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả của Nhà xuất bản Giáo dục rồi tiêu thụ ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Thanh Hóa, ua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 50 tỷ đồng .