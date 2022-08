Dortmund thua ngược 3 bàn chỉ trong 6 phút cuối

Thống kê sau trận chỉ ra Dortmund đều kém Bremen về các chỉ số dứt điểm (6 so với 14), kiểm soát bóng (49% so với 51%) hay sút trúng đích (4 so với 7). Dortmund chỉ có thể tự trách mình vì chơi chùng xuống trong khoảng thời gian cuối trận.