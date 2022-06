Dortmund hét giá 120 triệu euro cho bạn thân của Haaland

Dortmund muốn thu về khoản phí kỷ lục dành cho tiền vệ Jude Bellingham vào hè 2023.

Theo Daily Mail, lý do Dortmund hét giá Bellingham vượt ngưỡng 100 triệu euro là do cầu thủ này còn 3 năm hợp đồng. Bên cạnh đó, việc mang quốc tịch Anh cũng là một trong những yếu tố khiến giá trị chuyển nhượng của cựu sao Birmingham cao hơn so với các đồng nghiệp.

Tiền vệ người Anh có thể trở thành thương vụ bán cầu thủ cao thứ 2 trong lịch sử Dortmund và là thương vụ bán cầu thủ Anh cao nhất lịch sử, phá kỷ lục đang được nắm giữ bởi Jack Grealish khi Aston Villa bán anh sang Man City với giá 115 triệu euro.

Hè 2017, "Die Borussen" từng thu về 140 triệu euro khi bán Ousmane Dembele cho Barcelona, xếp sau là thương vụ bán Jadon Sancho cho Man United với giá 76,5 triệu euro.

Bellingham có mối quan hệ với Haaland cả trên sân lẫn ngoài đời. Ở tuổi 19, anh đã có chỗ đứng vững chắc trong màu áo Dortmund và tuyển Anh.

Bellingham đang nhận sự quan tâm từ hàng loạt CLB lớn, trong đó có Real Madrid, Liverpool và cả Manchester United. Tuy nhiên, các đội bóng này sẽ chỉ hỏi mua cầu thủ sinh năm 2003 vào hè 2023.

Real nuôi tham vọng xây dựng bộ ba tiền vệ mới để thay thế cho Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro. Hiện tại, "Los Blancos" đã sở hữu Aurelien Tchouameni và Edouardo Camavinga. Bellingham được coi là mảnh ghép còn thiếu.

Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Dortmund vừa chia tay chân sút chủ lực Erling Haaland. Số tiền CLB vùng Ruhr thu về là 63 triệu euro. Đây chính là điều khoản giải phóng được chân sút người Na Uy cài vào hợp đồng khi đến sân Signal Iduna Park vào năm 2020.

Nhà đương kim á quân Bundesliga đã ngay lập tức lấp khoảng trống của Haaland bằng Sebastien Haller. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Dortmund đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Bờ Biển Ngà từ Ajax với giá 35 triệu euro. Haller trở thành tân binh thứ 5 của Dortmund trong hè này, sau Nico Schlotterbeck, Niklas Sule, Karim Adeyemi, Jayden Braaf và Salih Ozcan.