Dòng xe mạnh nhất của Mercedes C-Class có công suất 402 mã lực

Mercedes-AMG C 43 sẽ được bán ra tại Mỹ vào cuối năm 2022, đồng nghĩa với việc mẫu C 63 sẽ ra mắt trễ hơn, có thể là vào năm sau. Tại Việt Nam, C-Class thế hệ mới vừa được ra mắt, xe có các phiên bản gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus, C 300 AMG và C 300 AMG First Edition, giá bán lần lượt là 1,669 tỷ đồng , 1,789 tỷ đồng , 2,089 tỷ đồng và 2,399 tỷ đồng .