Dòng vitamin C được catwalk director Nhã Trúc 'chọn mặt gửi vàng'

Không chỉ khắc phục được các nhược điểm của vitamin C thông thường, vitamin C thế hệ mới còn khai thác được nhiều lợi ích to lớn cho quá trình chăm da.

Chăm da bằng vitamin C không còn xa lạ với các tín đồ skincare. Tuy vậy, vitamin C có những đặc tính “khó ở”, do đó người dùng cần tìm hiểu rõ về loại vitamin C đang dùng để tối ưu công dụng, cũng như hạn chế nhược điểm vốn có của dưỡng chất này.

Nữ catwalk director - beauty blogger Nhã Trúc là người có kinh nghiệm làm đẹp lâu năm. Cô từng có thời gian từ chối vitamin C trong routine dưỡng da vì những tin đồn như dùng vitamin C da sẽ bị bào mỏng, dễ kích ứng, hay vitamin C không được dùng ban ngày, không dùng khi ra nắng, vitamin C khó bảo quản…

Tuy nhiên, trong một lần tham dự sự kiện và có cơ hội tiếp thu các kiến thức thú vị về vitamin C, Nhã Trúc đã được “khai sáng” về hoạt chất khó chiều này.

Catwalk director - beauty blogger Nhã Trúc là người kỹ tính trong chu trình chăm sóc da.

Image MD restoring power-C serum là cái tên được giới skincare nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Đây cũng là sản phẩm giúp Nhã Trúc đánh tan mọi hoài nghi về vitamin C trước đó.

Cô cho biết theo nghiên cứu, chai tinh chất dưỡng sáng và tái tạo da Power-C serum chứa vitamin C thế hệ mới (Tetrahexyldecyl Ascorbate) với nồng độ 20% vitamin C và 0,5% ferulic acid, giúp tăng khả năng thẩm thấu hiệu quả so với dùng vitamin C nguyên chất. Ngoài ra, sự kết hợp giữa Tetrahexyldecyl Ascorbate và Acetyl Zingerone (một chiết xuất từ gừng) mang đến sự ổn định hơn cho sản phẩm, hạn chế tình trạng nhanh hư, ngả màu, dễ bảo quản.

Ngoài ra, vitamin E, hyaluronic acid và lactobacillus (lợi khuẩn) có trong Image MD restoring power-C serum cũng khiến Nhã Trúc hài lòng khi các thành phần này tạo nên một hệ thống màng chắn mạnh mẽ, hỗ trợ hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Ấn tượng của Nhã Trúc về sản phẩm là hương cam quýt nhẹ nhàng thư giãn, thẩm thấu nhanh, phù hợp với các làn da nhiều khuyết điểm như thâm sạm, xỉn màu, da nhiều rãnh nhăn, da hư tổn… “Ngoài ra, serum C của nhà Image còn dễ chịu trên nhiều loại da, giúp da được cung cấp độ ẩm mềm mịn, đàn hồi mà không bị khô căng”, Nhã Trúc chia sẻ.

Công nghệ tiên tiến trong Image MD restoring power-C serum giúp hiệu chỉnh các vấn đề về da, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa.

Nữ catwalk director - beauty blogger cũng “minh oan” cho vitamin C sau khi thử nghiệm dùng hoạt chất này để đi biển. Cô cho biết lần đầu tiên dám dùng vitamin C - cụ thể là Image Power C serum - đi biển với điều kiện chống nắng đầy đủ (uống viên chống nắng, bôi kem chống nắng và dặm lại bằng chống nắng dạng xịt).

Nhã Trúc nói: “Tôi khá ngạc nhiên vì kết quả trong lần đi biển này. Vui chơi từ trưa đến tắt nắng mà da mặt vẫn sáng hơn da body, không bị khô hay kích ứng, ửng đỏ như những lần trước. Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm cải thiện lão hoá có thể thử trải nghiệm sản phẩm này”.

Sử dụng sản phẩm vào sáng hoặc tối hàng ngày, kết hợp với chống nắng để đạt kết quả dưỡng da hiệu quả.

Cô còn chia sẻ: “Thử dùng Power C serum vào buổi sáng, kết hợp chống nắng đầy đủ, sau một thời gian bạn sẽ thấy sự khác biệt”.

Với bảng thành phần chất lượng và nồng độ vitamin C thế hệ mới phù hợp, không gây kích ứng cho da, Image Power C serum khiến Nhã Trúc phấn khích khi làn da được cải thiện rõ rệt, săn chắc, trẻ trung và sáng đều màu hơn.