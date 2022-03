Đóng vai hai mẹ con nhưng chỉ chênh nhau một tuổi ở ngoài đời

Will Ferrell và Pierce Brosnan chỉ cách nhau 14 tuổi, nhưng họ đã đóng vai cha con trong Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Trong phim, Ferrell đóng vai ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Iceland Lars Erickssong. Tuy Brosnan đóng vai cha của Will Ferrell nhưng thực tế ngoài đời nam diễn viên không lớn hơn bạn diễn nhiều tuổi. Thời điểm phim ra mắt, Brosnan 67 tuổi và Ferrell sắp bước sang tuổi 53. Ảnh: Netflix.