Dòng tiền kinh doanh của Khải Hoàn Land âm hơn 1.051 tỷ đồng

Việc gia tăng khoản lỗ từ hoạt động đầu tư trong khi lượng hàng tồn kho, khoản phải thu tăng cao khiến công ty bất động sản này thâm hụt dòng tiền nghiêm trọng.

Báo cáo tài chính 3 quý đầu năm của Khải Hoàn Land (KHG) cho thấy doanh nghiệp đạt gần 767 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 191 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 50% và 91% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm, công ty mới đạt chưa đến 30% doanh thu mục tiêu và 24% lợi nhuận mục tiêu.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức hơn 7.054 tỷ đồng , tăng khoảng 10% so với đầu năm. Tuy nhiên trong đó, các khoản phải thu chiếm đến 87%, lên đến hơn 6.177 tỷ đồng .

Riêng khoản phải thu dài hạn tăng 20% lên gần 4.824 tỷ đồng , chủ yếu ở khoản ký quỹ môi giới bất động sản và các khoản phải thu tại Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Solution, Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới...

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA KHẢI HOÀN LAND CÁC NĂM GẦN ĐÂY

Nhãn 2018 2019 2020 2021 9T2022 Doanh thu thuần Tỷ đồng 171 137 303 1288 767 Lãi sau thuế

16.4 10.2 97 414 191

Điều đáng nói, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng tăng gần 37% so với thời điểm đầu năm, ở mức hơn 533,5 tỷ đồng .

Tồn kho tập trung tại 3 dự án gồm Khu thương mại, biệt thự tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An) do Công ty CP Thái Sơn - Long An làm chủ đầu tư; Khu hỗn hợp Trung tâm Thương mại, dịch vụ văn phòng, nhà ở và căn hộ cao cấp tại phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư và Khu nhà ở thương mại, nhà ở hỗn hợp tại Hưng Yên của Tập đoàn T&T.

Mặt khác, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ mức gần 564 tỷ đồng hồi đầu năm, nay chỉ còn 114,6 tỷ đồng .

Trong khi đó, tổng số nợ phải trả của Khải Hoàn Land hiện ở mức hơn 2.165 tỷ đồng , tăng gần 26% so với đầu năm, khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng mạnh.

Trong đó, vay và thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ mức 116 tỷ đồng ngày 1/1 lên đến hơn 1.195 tỷ đồng thời điểm kết thúc quý III.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng có khoản nợ trái phiếu ngắn hạn lên đến gần 797 tỷ đồng . Nhiều lô đáo hạn trong năm sau. Lãi trái phiếu đã chi trả từ đầu năm đến nay cũng cao gấp 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 70,2 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm hơn 1.051 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng âm gần 395 tỷ đồng . Tính chung dòng tiền thuần trong kỳ, doanh nghiệp âm 449 tỷ đồng .

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay mã cổ phiếu KHG cũng liên tục rớt giá, đến nay đã mất gần 60% thị giá so với đầu năm.