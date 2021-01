Đồng Tháp triển khai 5 khu cách ly tập trung phòng Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho hay đến nay, tỉnh đã tiếp nhận cách ly 2.380 người, trong đó có 1.507 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia.

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh đã triển khai 4 khu cách ly y tế tập trung do tỉnh quản lý và một khu cách ly do quân đội quản lý, với khả năng tiếp nhận được 1.100 người.

Bốn khu cách ly tập trung do tỉnh Đồng Tháp quản lý bao gồm Trung tâm Y tế Hồng Ngự, khu Ký túc xá sinh viên Cao Lãnh, Phòng khám Đa khoa Quân dân y Giồng Găng, Trung cấp Hồng Ngự.

Thời gian qua, các lực lượng liên ngành đã thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra, giám sát người và phương tiện xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. Tính đến đầu tháng 1, Đồng Tháp đã tiếp nhận cách ly 2.380 người, trong đó có 1.507 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia.

Dọc tuyến biên giới hơn 50 km với Campuchia, bộ đội biên phòng đã phát hiện, cách ly gần 1.200 người, trong đó, có hơn 400 trường hợp nhập cảnh trái phép được đưa vào các cơ sở cách ly theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Bộ Y tế.

Mặc dù vậy, công tác tiếp nhận, quản lý người nhập cảnh từ Campuchia về gặp khó khăn; cơ sở vật vật chất ở một số khu cách ly tập trung còn hạn chế; chưa có khách sạn đăng ký cách ly cho các chuyên gia, doanh nhân nước ngoài. Việc thu phí cách ly tập trung chưa thực hiện được do người nhập cảnh trái phép về không có tiền hoặc không có nơi cư trú.

Tỉnh Đồng Tháp đề nghị đoàn công tác kiến nghị các Bộ, ngành hướng dẫn chi tiết việc thu phí cách ly y tế tập trung, các khoản được thu, khoản do ngân sách chi trả. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nước ngoài của tỉnh được tiếp nhận cách ly tại nơi nhập cảnh, sau khi hoàn thành cách ly sẽ được về địa phương làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng từ nay đến Tết Nguyên đán, các tỉnh có đường biên giới giáp với nước ngoài sẽ gia tăng lượng người về quê ăn tết.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Đồng Tháp phải củng cố toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tỉnh phải củng cố, mở rộng thêm các địa điểm cách ly tập trung để giãn cách theo đúng quy định, đảm bảo không lây chéo nếu xảy ra ca dương tính trong khu cách ly.

Trong ngày 20-21/1, đoàn công tác cũng làm việc với UBND TP Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị TP Cần Thơ không được chủ quan, cần tăng cường công tác truyền thông với tinh thần "chống dịch như chống giặc" để nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng, chống dịch. Ngoài ra, thành phố cần vận động người dân tố giác những đối tượng không thực hiện đầy đủ việc cách ly y tế đến chính quyền địa phương.