Động thái mới gây chú ý của người đàn ông quyến rũ nhất thế giới

SBS đưa tin ngày 30/6, Big Hit Music - công ty quản lý của BTS - thông báo Jungkook phát hành đĩa đơn Seven vào ngày 14/7. Với sản phẩm này, em út nhóm BTS chính thức bắt đầu sự nghiệp solo. Ngoài Jungkook, tháng 7 là thời điểm Kpop ngập tràn những sản phẩm âm nhạc mới đến từ ITZY, NMIXX, NewJeans, NCT Dream…

Công ty cho biết Seven là bài hát mang đậm không khí mùa hè và qua đó, khán giả có thể cảm nhận được sự quyến rũ của Jungkook một cách trọn vẹn nhất.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động nhóm, các thành viên BTS đang tiếp tục các dự án solo trước khi nhập ngũ. Jungkook là thành viên thứ 6 của nhóm sau Jin, RM, J-Hope, Jimin và Suga quảng bá solo.

Các sản phẩm solo của BTS đều đạt thành tích cao nên hiện khán giả rất mong đợi ca khúc đầu tiên từ Jungkook. Cách đây ít ngày, nhạc phim Fast and Furious có tên Angel Pt. 1 với sự góp giọng của Jimin đứng vị trí thứ 96 trên Billboard Hot 100.

BTS tuyên bố tạm dừng hoạt động nhóm vào tháng 6/2022 để các thành viên nhập ngũ và phát triển sự nghiệp solo. Vừa qua, BTS phát hành đĩa đơn Take Two để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Take Two hàm chứa lời tri ân của BTS gửi đến các ARMY. Take Two ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Billboard và giúp nhóm nhạc 7 thành viên giành được hai kỷ lục mới.

Bài hát thu được 60,2 triệu lượt phát trực tuyến và 64.000 bản bán ra trên toàn thế giới từ ngày phát hành là 9/6 đến 15/6 để đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Thành tích này khiến BTS trở thành nghệ sĩ đầu tiên mỗi năm có một bài hát mới đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng này kể từ khi nó ra mắt vào năm 2020. Nghệ sĩ duy nhất khác đạt vị trí số 1 trên Global 200 hàng năm kể từ khi BXH ra mắt là Mariah Carey với ca khúc kinh điển All I Want for Christmas Is You.