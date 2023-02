Động thái khó hiểu của Megan Fox giữa nghi vấn bị phản bội

Ngôi sao "Transformer" cùng rapper Machine Gun Kelly bị phát hiện đi chơi trong dịp Lễ Tình nhân. Trước đó không lâu, họ có động thái rạn nứt tình cảm.

Ngày 14/2 (theo giờ Mỹ), Pagesix đưa tin Machine Gun Kelly và Megan Fox bị chụp được khoảnh khắc đi chơi Valentine. Trong bức ảnh, hai người ở trong xe hơi và Kelly ngồi vị trí ghế lái.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Bởi, chỉ chưa đầy một ngày trước đó, cặp uyên ương bị phát hiện tới văn phòng của một chuyên gia tư vấn. Nguồn tin từ People cho biết người đẹp đã tháo nhẫn đính hôn.

Nhiều đồn đoán về việc hai người chia tay dấy lên sau khi Fox xóa tất cả ảnh của Kelly khỏi tài khoản cá nhân vào cuối tuần trước.

Ngoài ra, bài đăng của Megan Fox cũng khiến dư luận quan tâm. Cô viết: “You can taste the dishonesty/ It’s all over your breath” (tạm dịch: Anh có thể nếm được vị của sự giả dối, nó tràn ngập trong hơi thở của anh). Câu này được trích từ lời bài hát Pray You Catch Me của Beyoncé. Khán giả suy đoán rằng Fox đang ám chỉ bạn trai cô không chung thủy. Hiện tại, Megan Fox khóa tài khoản cá nhân.

Megan Fox bị bắt gặp đi chơi cùng MGK trong ngày Valentine. Ảnh: BACKGRID.

Megan Fox sinh năm 1986, là một diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Cô dấn thân vào showbiz khi mới 15 tuổi và dần xây dựng hình tượng “quả bom sex” của màn ảnh Hollywood. Tên tuổi của Fox càng tới gần với đại chúng hơn sau khi cô tham gia bom tấn Transformers.

Machine Gun Kelly (MGK), là rapper sinh năm 1990. Trước khi qua lại với Megan Fox, MGK từng hẹn hò hàng loạt người đẹp. Ngoài ra, anh còn có con riêng với bạn gái cũ trước khi nổi tiếng.