Động thái khó hiểu của Lee Seung Gi

Lee Seung Gi đột ngột xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân. Trước đó, hôn lễ của nam diễn viên và Lee Da In bị công chúng Hàn Quốc phản đối.

Theo Sports Chosun, ngày 30/5, Lee Seung Gi bất ngờ hủy bỏ toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân (với hơn 4 triệu lượt theo dõi). Động thái của tài tử xứ kim chi khiến khán giả thắc mắc. Người hâm mộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng của Lee Da In.

Từ trước đến nay, Lee Seung Gi là nghệ sĩ hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Anh chăm chỉ giao lưu với khán giả thông qua trang cá nhân. Gần nhất, nam diễn viên còn cập nhật những hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện của anh.

Sau lễ cưới xa hoa với Lee Da In, tài tử quay trở lại công việc. Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình trên đài SBS và TV Chosun. Lee Seung Gi cũng có kế hoạch phát hành album đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Lee Seung Gi xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân. Ảnh: Naver.

Lee Seung Gi và Lee Da In tổ chức lễ cưới sang trọng tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul-Parnas ở Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc vào ngày 7/4.

Tuy nhiên, hình ảnh tài tử trở nên xấu đi sau khi gắn bó với Lee Da In. Cuộc hôn nhân của đôi uyên ương bị công chúng phản ứng dữ dội.

Lý do khán giả không chấp nhận cuộc hôn nhân này là gia đình Lee Da In quá tai tiếng. Năm 2009, Kyeon Mi Ri - mẹ của Lee Da In - bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, trong khi chồng cô (tức cha dượng Lee Da In) bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Sau đó, Kyeon Mi Ri xin lỗi và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình.

Cha ruột của Lee Da In cũng tai tiếng không kém. Diễn viên Im Young Gyu từng bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh, phải ngồi tù 6 tháng và chịu 2 năm quản chế. Tháng 10/2020, nam diễn viên uống rượu say và gây náo loạn một quán bar ở Gangnam.