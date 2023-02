Động thái của Lee Seung Gi khi bị quay lưng

Nam diễn viên gửi lời cảm ơn fan thông qua bài đăng trên trang cá nhân. Anh cho biết sẽ làm việc chăm chỉ và mong nhận được cảm thông từ khán giả.

Theo My Daily, Lee Seung Gi vừa có động thái đầu tiên kể từ khi bị khán giả phản ứng do công khai chuyện kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In. Thông qua bài đăng trên chức năng story, nam diễn viên gửi tâm thư tới fan bằng bốn ngôn ngữ khác nhau.

Lee Seung Gi cho biết bản thân là người khó thể hiện tình cảm. Anh gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự tôn trọng với Airen (tên fanclub của nam ca sĩ).

Lee Seung Gi bị quay lưng do tai tiếng của gia đình vợ.

Anh chia sẻ: "Các bạn đã dành cho tôi sự tin tưởng ở bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp. Tôi có thể đi xa như vậy nhờ vào tình yêu của fan. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc hơn nữa để không phụ lòng tin yêu từ mọi người. Cảm ơn các bạn. Luôn hạnh phúc nhé, Airen".

Tuy nhiên, việc Lee Seung Gi không nhắc đến vụ ồn ào bị quay lưng do bê bối của gia đình vợ, khiến khán giả tiếp tục phản ứng.

Tờ Ten Asia nhận định việc Lee Seung Gi hoàn toàn lờ đi vụ thao túng giá cổ phiếu của cha mẹ vợ tương lai - Lee Hong Hun và Kyeon Mi Ri - trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Năm 2009, Kyeon Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Theo Chosun, Kyeon mua 55.000 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ won của một công ty. Việc này khiến Kyeon trở thành người nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ 4 trong làng giải trí ở thời điểm đó. Sau đó, Kyeon Mi Ri phủ nhận việc thao túng cổ phiếu. Cô xin lỗi vì gây ra ồn ào và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình.

Trong khi đó, ông Lee từng bị buộc tội và truy tố với cáo buộc kiếm lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách giao dịch nội gián và thúc đẩy giá cổ phiếu. Theo Ten Asia, hơn 300.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyeon Mi Ri. Một số người trong đó đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Đó là lý do vợ chồng Kyeon Mi Ri và hai con gái Lee Yu Bi, Lee Da In đến nay vẫn bị công chúng Hàn Quốc ghét bỏ.

Ngày 7/2, tờ Hankyung đưa tin Lee Seung Gi thông báo kết hôn với Lee Da In. Hôn lễ của hai người sẽ diễn ra vào 7/4. Khi họ công khai hẹn hò vào giữa năm 2021, nhiều fan của Lee Seung Gi phản đối vì gia đình Lee Da In vướng nhiều tai tiếng.