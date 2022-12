Động thái của H&M sau khi bị Justin Bieber chỉ trích

H&M đã có động thái ngay sau những chỉ trích của Justin Bieber về loạt sản phẩm hợp tác chung.

H&M thu hồi sản phẩm hợp tác cùng Justin Bieber. Ảnh: India TV News.

Theo Page Six, H&M đã thu hồi toàn bộ sản phẩm hợp tác cùng Justin Bieber. Động thái của H&M xuất phát từ việc giọng ca Baby chỉ trích nhãn hàng tự ý sử dụng tên và hình ảnh mà không có sự chấp thuận.

Trên Instagram cá nhân, giọng ca As Long As You Love Me khuyên người hâm mộ không nên mua cho những sản phẩm này.

“Tất cả mặt hàng hợp tác cùng H&M đều không có sự cho phép và đồng ý từ tôi. Sản phẩm của H&M đều là rác và tôi không hề chấp nhận. Nếu là bạn tôi sẽ không mua những thứ này", Bieber nói.

Sau phát ngôn từ Justin Bieber, đại diện H&M lên tiếng đính chính rằng nhãn hàng đã tuân theo các thủ tục một cách hợp lý. Dẫu vậy, H&M vẫn quyết định thu hồi bộ sưu tập vì sự tôn trọng dành cho nam ca sĩ, theo E! News.

Bộ sản phẩm gây mâu thuẫn giữa H&M và Justin Bieber. Ảnh: Page Six.

Bộ sưu tập bao gồm váy ngắn dáng suông, áo nỉ, túi vải đen trắng và ốp điện thoại có in hình Justin Bieber.

Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu Thụy Điển hợp tác cùng Justin Bieber trong các sản phẩm của mình. Năm 2020, H&M đã phát hành một bộ sưu tập lấy cảm hứng từ album phòng thu thứ 5 là Changes của Bieber.

Bên cạnh đó, giọng ca 28 tuổi sở hữu bộ sưu tập mở bán trên trang web riêng. Bộ sản phẩm bao gồm áo hoodie, quần thể thao, áo phông có hình ảnh và lời bài hát trong album mới nhất Justice. Bên cạnh đó, nam ca sĩ có dòng thời trang riêng ra mắt vào năm 2019.