Động thái của Britney Spears sau khi bị khơi lại nỗi đau quá khứ

Công chúa nhạc pop đã có động thái đầu tiên sau khi bộ phim tài liệu nhắc về quá khứ đau thương của cô được phát sóng.

Framing Britney Spears, bộ phim tài liệu do New York Times sản xuất, đang gây xôn xao dư luận khi khơi lại tấn bi kịch trong quá khứ của Britney Spears.

Không chỉ đề cập con đường dẫn đến thành công của giọng ca ...Baby One More Time, phim còn đào sâu đời tư bê bối, chuyện tình ái với Justin Timberlake, cũng như vụ kiện cáo giành quyền giám hộ của nữ ca sĩ với cha mình - ông Jamie Spears.

"Britney Spears không muốn theo dõi bộ phim"

Theo nguồn tin Entertainment Tonight, Britney Spears biết dư luận đang bàn tán sôi nổi về mình thông qua tập phát sóng đầu tiên hôm 5/2 (Framing Britney Spears dự kiến dài 6 tập), nhưng tỏ ra không quan tâm.

"Britney biết về bộ phim tài liệu, nhưng không muốn theo dõi vì cô đã quá mệt mỏi khi ai đó nhắc đến quyền bảo hộ. Nữ ca sĩ cảm thấy đã có lỗ hỏng lớn trong cuộc sống, nên sẽ không bao giờ sống yên nếu không thể chấm dứt được quyền giám hộ từ cha mình", nguồn tin cho hay.

Britney Spears không xem bộ phim tài liệu khơi lại quá khứ của cô. Ảnh: Instagram.

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1981 không muốn khán giả, nhất là các fan, ngừng tấn công Justin Timberlake. Brit tôn trọng Timberlake và không hề có bất cứ thù ghét gì đối với tình cũ.

Framing Britney Spears có nhắc đến chuyện tình cảm sóng gió giữa Timberlake và Spears. Theo Mirror, khán giả hâm mộ Spears đã yêu cầu nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi, chịu trách nhiệm về việc tra tấn tinh thần nữ ca sĩ.

Thông qua tài khoản Instagram, "công chúa nhạc pop" chia sẻ thông điệp giữa thời điểm nhạy cảm. Britney Spears đã đăng tải video phần biểu diễn Toxic kèm dòng chú thích: "Tôi không thể tin tiết mục này chỉ mới ba năm trước".

Nữ ca sĩ bày tỏ sự thích thú khi đứng trên sân khấu, nhưng lúc này cô đang dành thời gian để học hỏi, tận hưởng cuộc đời đơn giản như bao người bình thường khác.

"Người nào cũng có câu chuyện của riêng mình, và chúng ta đều sống cuộc đời tươi đẹp theo cách khác nhau. Vậy nên hãy nhớ rằng những gì bạn nghĩ về một ai đó chắc chắn không hoàn toàn đúng với cuộc sống thật của họ phía sau ống kính".

Tờ Today cho rằng đây chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất của Spears trước ồn ào đang diễn ra.

Nhiều ngôi sao Hollywood lên tiếng ủng hộ Britney Spears

Sau khi Framing Britney Spears lên sóng, phong trào #Freebritney (Trả tự do cho Britney Spears) đã bùng nổ trở lại. Mạng xã hội Instagram ghi nhận gần 16.000 bài đăng có gắn hashtag kể trên nhằm ủng hộ nữ ca sĩ.

Lúc này, người hâm mộ quan tâm nhất vẫn là việc "công chúa nhạc pop" đang chịu quyền giám hộ từ cha đẻ. Theo Page Six, vì mất tự do, Britney Spears nhiều khả năng không thể phát hành phim tài liệu riêng (đang âm thầm thực hiện) dưới quyền quản lý của ông Jamie.

Trước câu chuyện của giọng ca Toxic, nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng bảo vệ cô.

"Âm nhạc và sức ảnh hưởng của Britney đã đưa tôi đến với nhạc pop. Tôi cứ luôn trăn trở tại sao người ta lại đối xử với chị ấy tàn nhẫn đến thế? Chị ấy đang gặp khủng hoảng thực sự. Thế giới đã chú tâm đến sức khoẻ, tinh thần, nhưng thật đáng buồn vì phải mất quá lâu người ta mới quan tâm đến trường hợp của Britney", Charlie Puth viết trên Twitter.

Trong mắt Ellie Goulding, Spears đã rất nỗ lực và trả giá đắt để chạm đến thành công trong thời điểm xã hội vẫn còn "tình dục hóa phụ nữ và cách truyền thông lấy phụ nữ ra làm trò đùa". Theo giọng ca Love Me Like You Do, Spears xứng đáng được đối xử tốt hơn.

Miley Cyrus cũng lên tiếng ủng hộ đàn chị. Cô chia sẻ: "Chúng tôi yêu Britney. Chị ấy phải được tự do sống như bất cứ ai trên cuộc đời này".

Khloe Kardashian - ngôi sao của Keeping Up with the Kardashians - đã bình luận: "Thật đáng buồn cho cô ấy. Hãy cùng cầu nguyện cho Britney Spears".

Nhiều ngôi sao khác như Valerie Bertinelli, Bette Midler, Christian Siriano, Heather Matarazzo, Lukas Gage... tỏ ra bức xúc sau khi xem sản phẩm của New York Times, đồng thời gắn hashtag #Freebritney trong bài viết của mình.

Sam Asghari gọi cha đẻ của bạn gái là "lão khốn". Ảnh: People.

Ở cạnh và động viên Britney Spears hiện tại không ai khác là vị hôn phu Sam Asghari. Sau những lần kìm nén cảm xúc, anh đã phát ngôn chỉ trích người cha tai tiếng của bạn gái.

Nam vũ công viết trên Instagram ngày 9/2: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi không còn chút sự tôn trọng nào dành cho người đàn ông ấy - kẻ thích kiểm soát và tìm cách ngăn cản tình cảm của chúng tôi. Jamie, ông là một lão khốn".

Dù rất tức giận, Sam Asghari vẫn không kể chi tiết câu chuyện trên mặt báo vì muốn giữ sự riêng tư, tôn trọng cho gia đình Britney Spears.