Động thái bước ngoặt của đảng cầm quyền Nhật với Trung Quốc

Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm 12/12 đã thống nhất một Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó gọi Trung Quốc là "thách thức chiến lược chưa có tiền lệ" với trật tự quốc tế.

Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản tập trận vào tháng 11/2022. Ảnh: Kyodo News.

Sau khi thống nhất chi tiết Chiến lược An ninh Quốc gia mới, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cùng đồng minh là đảng Komeito sẽ công bố dự thảo của chiến lược vào ngày 13/12. Văn bản trên dự kiến được nội các Nhật Bản bỏ phiếu thông qua trong tuần này.

Theo Nikkei Asia, đây là lần đầu tiên Nhật Bản sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia - có vai trò định hướng chính sách ngoại giao và quốc phòng - kể từ năm 2013.

Ngoài Chiến lược An ninh Quốc gia, chính quyền Nhật Bản cũng tiến hành sửa đổi và bổ sung Chiến lược Quốc phòng và Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng của nước này.

Trong bản dự thảo Chiến lược An ninh Quốc gia mới, Nhật Bản đã gọi Trung Quốc là "thách thức chiến lược chưa có tiền lệ" đe dọa trật tự quốc tế, phản ánh sự lo ngại của Tokyo đối với tiềm lực quân sự và kinh tế ngày càng lớn của Bắc Kinh.

Trước đó, một số thành viên của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã đề xuất việc gọi Trung Quốc là "mối đe dọa chiến lược". Tuy nhiên, ý tưởng này đã không được các thành viên đảng Komeito ủng hộ.

Theo Nikkei Asia, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Tokyo đã nhấn mạnh việc xây dựng năng lực "tấn công phòng ngừa" vào các mục tiêu đe dọa đến an ninh của Nhật Bản ở nước ngoài. Đây là sự thay đổi đáng kể trong trong định hướng quốc phòng của Nhật Bản sau Thế chiến II.

Bên cạnh đó, dự thảo Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Nhật Bản đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng của nước này lên mức 2% GDP vào năm 2027.

Với Chiến lược An ninh Quốc gia mới, Nhật Bản cũng đặt mục tiêu chi ra 315 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong khoảng thời gian 2022-2027, cao hơn 50% so với con số được đề ra trong chiến lược an ninh hiện tại của Tokyo.

Những nội dung trong dự thảo Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Nhật Bản được đánh giá có những điểm tương đồng với Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, được thông qua vào tháng 10. Trong đó, cả 2 quốc gia đều bày tỏ sự lo ngại trước tiềm lực kinh tế và quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc.