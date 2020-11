Dòng sông đầu tiên được công nhận là thực thể sống

4. Dòng sông nào đầu tiên được trao quyền con người? Sông Whanganui

Sông Hằng

Sông Yamuna Whanganui ở New Zealand là dòng sông đầu tiên thế giới được trao các quyền hợp pháp như con người vào năm 2017. "Chúng tôi xem dòng sông như tổ tiên và luôn là như vậy. Chúng tôi đối xử với dòng sông như thực thể đang sống, là một phần tổng thể không thể tách rời" Gerrard Albert, trưởng nhóm đàm phán của bộ tộc Whanganui iwi, nói với The Guardian. Ảnh: New Zealand Parliament.