'Đông Phương Bất Bại' Lỗ Chấn Thuận không thể có con

Vì điều kiện tài chính hạn hẹp và nguy hiểm tính mạng mà bạn gái có thể gặp phải trong quá trình sinh nở, Lỗ Chấn Thuận đã bỏ ý định có con ở tuổi ngoài 60.

Ngày 12/6, HK01 đưa tin Lỗ Chấn Thuận chia sẻ đã từ bỏ kế hoạch sinh con nối dõi. Theo nam diễn viên, ông khao khát có một đứa con. Tuy nhiên, điều kiện tài chính và vấn đề tuổi tác, sức khỏe của bạn gái Julie khiến nam diễn viên không thể thực hiện được ý nguyện.

"Bác sĩ bắt tôi lựa chọn giữa tính mạng của bạn gái và con cái. Sau khi cân nhắc kỹ, tôi thấy rằng việc cố chấp có một đứa con sẽ làm nguy hiểm đến Julie. Vì vậy, tôi quyết định dừng lại. Chưa kể, tuổi xế chiều như chúng tôi việc chăm con hay kiếm tiền lo cho con cũng không dễ dàng", Lỗ Chấn Thuận nói.

Lỗ Chấn Thuận khao khát có con nhưng không thể thực hiện. Ảnh: HK01.

Vào năm 2022, Lỗ Chấn Thuận đưa bạn gái thăm khám, chạy chữa khắp nơi để mong có một đứa con nối dõi. Do cả hai đều đã ngoài 60, bác sĩ đều khuyên can họ suy nghĩ lại về kế hoạch này, cân nhắc đến giải pháp an toàn khác thay vì tự sinh con.

Tháng 4/2021, Lỗ Chấn Thuận công khai có bạn gái ở tuổi 61. Julie kém nam nghệ sĩ 6 tuổi. Đến tháng 5/2022, tài tử Hong Kong thông báo về hôn lễ với Julie. Tuy nhiên, vì bất hòa trong quá trình tổ chức đám cưới và khác biệt tính cách, Lỗ Chấn Thuận đã hủy hôn vào cuối tháng 5.

Lỗ Chấn Thuận nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ 1996. Ông đã khắc họa một giáo chủ đủ độ ẻo lả, độc ác và thượng thừa võ công.

Ngoài Tiếu ngạo giang hồ, Lỗ Chấn Thuận còn tham gia các tác phẩm như Nghĩa nặng tình thâm, loạt phim Hồ sơ trinh sát, Lực lượng phản ứng, Sở Hán kiêu hùng, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Hoắc Đô). Trên màn ảnh, ông thường bị đóng khung trong các vai diễn thái giám, đồng tính... Cũng vì vậy mà nam diễn viên thường bị nghi ngờ về giới tính.

Chia sẻ về mối tình của mình, Lỗ Chấn Thuận kể hai người vốn quen biết nhau hơn 40 năm, song không vượt quá mối quan hệ bạn bè. Một năm trước, bạn gái đọc bài phỏng vấn về ông, nhận thấy nam diễn viên là người chân thành, hiếu thảo nên đã chủ động liên lạc.