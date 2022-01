Đồng phục tại Olympic 2022 bị chê xấu

Trang phục nhân viên trao giải của Trung Quốc bị đánh giá là xấu, thiếu sáng tạo. Đặc biệt, chúng được cho là có sự tương đồng với đồ của Hàn Quốc tại Olympic PyeongChang 2018.

SCMP cho biết trang phục chính thức cho lễ trao huy chương của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đã được công bố.

Khi các vận động viên nhận huy chương, nhân viên hỗ trợ sẽ mặc một trong ba thiết kế khác nhau. Ban tổ chức cho biết chúng là sự kết hợp giữa vải truyền thống của triều đại nhà Đường và các yếu tố văn hóa truyền thống khác của Trung Quốc.

Song các thiết kế này gặp phải nhiều phản hồi không mấy tích cực.

Loạt thiết kế bị chỉ trích

Các thiết kế này gặp phải chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Họ cho rằng bộ đồ mà các nhân viên mặc "xấu không thể chịu nổi".

"Tôi thật sự không hiểu tại sao các mẫu thiết kế năm nay lại ế ẩm như vậy? Đồng phục vận động viên và đồng phục thi đấu khiến tôi không nói nên lời" là chia sẻ của một người dùng mạng xã hội.

Một người khác bình luận: "Tôi đã không nhìn thấy những thiết kế cũ kỹ như vậy trong nhiều năm. Thậm chí mẹ tôi cũng không mặc như thế".

Nhân viên hỗ trợ sẽ mặc các thiết kế kết hợp giữa vải truyền thống thời Đường và các yếu tố văn hóa Trung Quốc khác.

Ba thiết kế có tên "Mây và tuyết may mắn", "Phong cảnh tuyệt vời" và "Tuyết bay trong triều đại nhà Đường". Chúng có màu chủ đạo là đỏ tươi và xanh lam, được tô điểm bằng các chi tiết theo phong cách truyền thống là cổ áo chéo cùng hình in tuyết và họa tiết núi non.

Các bộ đồ được thiết kế bởi Học viện Mỹ thuật Trung ương, do Bộ Giáo dục Trung Quốc và Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh quản lý. Ban tổ chức nói rằng trang phục "phản ánh sự hội nhập của văn hóa Trung Quốc và văn hóa quốc tế, thể hiện tinh thần cởi mở, hữu nghị, hòa bình và khoan dung của Trung Quốc".

Bộ "Mây và tuyết may mắn" dựa trên hai biểu tượng truyền thống tốt lành là tuyết và mây. Bộ "Phong cảnh tuyệt vời" được lấy cảm hứng từ một bức tranh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên "Nghìn dặm của núi và sông". Nó sử dụng các kỹ thuật của nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, kết hợp bóng núi với biểu tượng Bắc Kinh 2022.

Trong khi đó, "Tuyết bay trong triều đại nhà Đường" là sự giao thoa của hoa văn tinh xảo, bông tuyết cùng biểu tượng Bắc Kinh 2022.

Trong thông cáo báo chí, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết bộ váy làm nổi bật nét duyên dáng của Trung Quốc, với kỹ thuật thiết kế hiện đại và đơn giản.

Mỗi bộ đồ bao gồm áo khoác, mũ, găng tay, ủng và đồ lót giữ nhiệt.

Tại Tokyo 2020, các thành viên của IOC đã không đeo huy chương quanh cổ các vận động viên, thể hiện biện pháp phòng Covid-19.

Mỗi người giành được huy chương tại Olympic Bắc Kinh mùa đông 2022 cũng được tặng quà. Chúng có dạng phiên bản đặc biệt, tùy chỉnh của các linh vật, bao gồm Bing Dwen Dwen cho Olympic và Shuey Rhon Rhon cho Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật).

Quà tặng còn có vòng hoa được tết từ thông, tre và mận. Nó được gọi là "Ba người bạn lạnh giá", tượng trưng cho sự kiên trì và sức sống mạnh mẽ.

Để thực hiện tính bền vững, các bó hoa tại buổi thuyết trình được dệt kim bằng len cashmere. Vì vậy, chúng có thể được lưu giữ mãi mãi và trở thành "bông hoa Olympic vĩnh cửu".

Bó hoa bao gồm 6 loại khác nhau, trong đó có hoa hồng, hồng Trung Quốc, hoa huệ, tú cầu, nguyệt quế và ô liu. Chúng đại diện cho tình bạn, sự bền bỉ, hạnh phúc, thống nhất, chiến thắng và hòa bình.

Nghi vấn đạo nhái

Theo The Korea Times, buổi giới thiệu trang phục của Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý người người dân Hàn Quốc. Họ đặt ra nghi hoặc về vấn đề đạo thiết kế, chỉ trích đồng phục Thế vận hội Bắc Kinh là thiếu sáng tạo.

Họ cho rằng ba thiết kế của Bắc Kinh có nét tương đồng với hanbok truyền thống của Hàn Quốc. Ngoài ra, việc sử dụng màu xanh không liên quan đến bản sắc dân tộc của Trung Quốc. Quốc kỳ và trang phục truyền thống của Trung Quốc lấy màu đỏ làm chủ đạo.

Những bộ trang phục được giới thiệu trong Olympic PyeongChang năm 2018 đã thu hút đánh giá. Bộ trang phục được áp dụng thiết kế từ quần áo và mũ truyền thống mùa đông của Hàn Quốc. Mũ và khăn quàng cổ cũng là một phần của đồng phục truyền thống để giúp tránh cái lạnh.

Trang phục trong lễ trao huy chương của Thế vận hội PyeongChang 2018 do Geum Key Sook thiết kế, giáo sư nghệ thuật dệt may và thiết kế thời trang tại Đại học Hongik ở Seoul, Hàn Quốc. Geum Key Sook sử dụng màu xanh, đỏ và trắng có trên quốc kỳ Hàn Quốc.