Đóng nhiều cảnh 18+, Seo Hyun phá vỡ hình tượng em út ngây thơ?

Nhiều khán giả chê trách Seo Hyun, cho rằng cô phá vỡ hình tượng "em út ngây thơ" nổi tiếng của mình khi nhận vai cô gái thích bạo dâm trong "Love and Leashes".

Sau khi lên sóng, bộ phim có chủ đề bạo dâm (BDSM) Love and Leashes do Seo Hyun (SNSD) và Lee Joon Young (UKiss) đảm nhận vai chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, việc Seo Hyun rũ bỏ hình tượng "em út ngây thơ" đã gắn liền với cô 15 năm để đóng phim đề tài tình dục là điều khiến khán giả Hàn Quốc bất ngờ nhất.

Nhiều người chỉ trích người đẹp 31 tuổi vì quá táo bạo, khác biệt. Một số khác lại khen cô dám thử thách bản thân. Tuy nhiên, chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt Love and Leashes, Seo Hyun khẳng định rằng bản thân hài lòng với vai diễn, đây cũng là tác phẩm có ý nghĩa với cô, góp phần quan trọng trong hành trình xóa bỏ hình tượng ca sĩ thần tượng.

15 năm làm "em út ngây thơ"

Seo Hyun ra mắt khán giả vào năm 2007, khi mới chỉ 16 tuổi và là thành viên nhỏ tuổi nhất trong SNSD. Trước khi chính thức trở thành ca sĩ thần tượng, Seo Hyun đã dành hơn 5 năm trau dồi kỹ năng tại SM Entertainment, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh nhà trường và phòng tập từ năm 11 tuổi.

Seo Hyun năm 31 tuổi (phải) đã trưởng thành, quyến rũ và khác hẳn hình tượng khi ra mắt khán giả năm 16 tuổi (trái).

Vì dành quá nhiều thời gian ở phòng tập nhảy, tập hát và học viện piano do mẹ ruột quản lý, Seo Hyun không có nhiều bạn ngoài các thành viên SNSD và một số cựu thực tập sinh của SM. Người đẹp sinh năm 1991 cũng nổi tiếng hiền lành, suy nghĩ ngây thơ, lối sống nghiêm khắc và quy củ.

Trong giai đoạn hoạt động cùng SNSD, Seo Hyun nổi tiếng vì luôn cố gắng ăn, ngủ khoa học để bảo vệ sức khỏe. Cô thích ăn khoai lang luộc, uống nước ép và không bao giờ ăn hamburger hay khoai tây chiên. Em út của SNSD thậm từng cố ngăn cản các thành viên trong nhóm ăn đồ ăn nhanh bằng cách dọa: "Các chị sẽ chết nếu tiếp tục ăn (các món đồ ăn nhanh) đó".

Ngôi sao sinh năm 1991 cũng khiến Dispatch thất bại trong công cuộc "bới lông tìm vết". Bởi sau nhiều tuần đeo bám, cánh săn ảnh của trang này phát hiện thay vì hẹn hò, Seo Hyun chỉ tự đi dạo phố, ăn cơm một mình hoặc gặp bạn ở quán cà phê, sau đó đi mua sách, đọc sách ở thư viện. Lối sống quá sạch sẽ của Seo Hyun khiến nhiều người đùa rằng có thể cô không biết yêu là gì.

Thêm vào đó, SNSD được mệnh danh là nhóm nhạc nữ quốc dân. Do đó, Seo Hyun và hình tượng em út ngoan hiền, ngây thơ đã nổi tiếng và in đậm trong tâm trí khán giả Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo thời gian, Seo Hyun đã bước vào tuổi trưởng thành, hình tượng "em út ngây thơ" khán giả đặt ra cho cô vào năm 16 tuổi không còn phù hợp. Cô bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi vỏ bọc đã gắn chặt trên vai suốt 15 năm, bắt đầu từ lối sống đến những vai diễn đầy tính thể nghiệm trên màn ảnh.

Seo Hyun đã ngoài 30 tuổi nhưng khán giả Hàn Quốc vẫn mặc định cô là "em út ngây thơ" của 15 năm trước.

Chưa từng trùng lặp vai diễn

Một trong những điều khiến khán giả đại chúng bất ngờ với Seo Hyun của tuổi 30 là cô yêu thích món hamburger và gà rán. Sự việc tưởng rất bình thường với bất kỳ người nào lại trở thành điều khiến khán giả xôn xao, thậm chí có MC đã hỏi Seo Hyun về vấn đề này trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình. Trả lời câu hỏi, cựu thành viên SNSD bật cười và nói: "Em chán ăn khoai lang lắm rồi".

Có ý kiến cho rằng câu nói trên cũng có ý nghĩa ẩn dụ cho việc Seo Hyun muốn thoát khỏi hình ảnh ca sĩ thần tượng để trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Thực tế, Seo Hyun đóng phim từ khá sớm, từ năm 2007 với các vai khách mời chớp nhoáng trong loạt phim sitcom, phim truyền hình cuối tuần. Sau đó, cô nhận vai nữ phụ trong phim điện ảnh hợp tác Hàn - Trung So I Married An Anti-fan. Tác phẩm được ghi hình từ năm 2015 và ra rạp vào năm 2016. Thời điểm này, em út SNSD bị chê diễn xuất tệ, gương mặt đơ và thiếu cảm xúc.

Cũng trong năm 2016, Seo Hyun xuất hiện trong dàn cast phim Người tình ánh trăng, thể hiện vai Woo Hee - công chúa vương triều Baek Je, phải gia nhập đoàn múa để kiếm sống sau khi hoàng thất sụp đổ. Điều đáng nói đây mới chỉ là vai diễn nghiêm túc thứ hai trong sự nghiệp của Seo Hyun nhưng cô đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Seo Hyun nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn công chúa Woo Hee trong Người tình ánh trăng.

Người đẹp 31 tuổi thể hiện tốt các cảm xúc đau buồn, phẫn nộ và áp lực khi mang trên vai trách nhiệm khôi phục đất nước. Song song đó, cô lại rơi vào mối tình với Thập tam Hoàng tử Baek Ah (Nam Joo Hyuk) của Goryeo. Những giằng xé nội tâm giữa tình cảm cá nhân với mối thù giết cha, cướp nước đã được Seo Hyun thể hiện trọn vẹn, không gượng gạo, vô lý. Các cảnh hành động, múa kiếm, múa cổ truyền của cô trong phim cũng được đánh giá cao.

Năm 2017, khi quyết định rời SM và tạm ngừng sự nghiệp ca hát, Seo Hyun đã mạnh dạn hơn trong khâu chọn kịch bản. Cô lần lượt thử sức với các dạng nhân vật có tính cách đa dạng hơn, từ thiên tài mắc chứng sợ xã hội trong Ruby Ruby Love (2017), đến nữ cảnh sát nhiệt huyết trong Bad Thief Good Thief (2017), sau đó là vai diễn nữ nhân viên văn phòng mắc chứng trầm uất và yêu một chàng trai chỉ sống được 6 tháng trong Time (2018).

Tới năm 2020, Seo Hyun tiếp tục tự phá bỏ hàng rào của bản thân khi vào vai cô giáo mầm non yêu đồng tính trong Hello Dracula. Trong phim, cô có nhiều cảnh dằn vặt, đau khổ khi không được mẹ ruột và xã hội công nhận tình cảm mãnh liệt dành cho người bạn gái 8 năm So Jung (Lee Chung Ah đóng).

Khi người hâm mộ chưa hết bất ngờ, Seo Hyun lại nhận vai chuyên gia lừa đảo từng "vào tù ra tội" Cha Joo Eun trong Private Life (2020).

Có thể thấy không phải tới Love and Leashes, Seo Hyun mới phá vỡ hình tượng ngây thơ, trong sáng. Cô đã thử thách bản thân với nhiều vai diễn, trong đó có vai đồng tính nữ - một chủ đề vẫn còn nhiều cấm kỵ và được xem là thử thách chỉ dành cho các diễn viên "cứng tay" trên màn ảnh Hàn.

Kể từ khi theo đuổi nghiệp diễn xuất, Seo Hyun chưa từng lặp lại hình tượng nhân vật và liên tục thử thách bản thân với những vai diễn khó.

Có chăng, điều khiến khán giả bất ngờ và lên tiếng phản đối vì Seo Hyun bắt đầu đóng cảnh giường chiếu trên phim. Bạo dâm (BDSM) vẫn còn là vấn đề nhạy cảm, tránh được nhắc ở xã hội Hàn Quốc.

Đối với việc lựa chọn vai diễn cô gái thích bạo dâm trong Love and Leashes, người đẹp sinh năm 1991 cũng khẳng định đây là kịch bản khơi dậy cảm giác hứng thú của cô.

"Với tư cách một diễn viên, tôi luôn hy vọng được thử sức cùng nhiều loại nhân vật. Trong vô số tác phẩm, đây là kịch bản khơi dậy tinh thần thử thách của tôi. Có nhiều điểm tôi có thể học hỏi được trong quá trình ghi hình. Tôi nghĩ bộ phim có nhiều ý nghĩa với mình, nên đã chọn vai diễn này", cô nói.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với 1st Look, Seo Hyun cũng chia sẻ quyết tâm chuyển mình, trở thành diễn viên thực lực. Cô nói: "Tôi không muốn giới hạn bản thân. Do vậy, khi cân nhắc một tác phẩm, tôi có xu hướng loại bỏ vai diễn giống với những nhân vật tôi từng đóng". Ngôi sao người Hàn cũng khẳng định ước mơ của một diễn viên chính là đóng được càng nhiều vai diễn không trùng lặp càng tốt.