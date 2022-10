Đông Nhi, Mono, Bích Phương cùng tiết mục ấn tượng Miss Grand Vietnam

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, màn trình diễn của dàn thí sinh cùng các nghệ sĩ Đông Nhi, Mono, Bích Phương giúp bầu không khí tại nhà thi đấu như bùng nổ.

Mở màn cho đêm diễn là sự xuất hiện của Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và top 50 thí sinh vòng chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Trên nền nhạc Mashup bounce addicts & Girl power sôi động, Hoa hậu Thùy Tiên và top 50 thí sinh khoe vẻ rạng ngời, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ những bước chân đầu tiên trên sàn diễn.

Tiết mục mở màn hoành tráng đến từ đương kim Miss Grand International 2021 cùng 50 thí sinh Miss Grand Vietnam 2022.

Tiếp tục đêm thi là phần đồng diễn cùng top 50 thí sinh của 2 nàng á hậu Ngọc Thảo (Hoa hậu Việt Nam 2020) và Kiều Loan (Miss World Vietnam 2019). Các người đẹp khiến khán giả ấn tượng vì độ quyến rũ của mình trong trang phục áo tắm.

Trên nền nhạc mashup Summer và We got it, phần trình diễn của các người đẹp khiến cả khán phòng như bùng nổ với bước đi cá tính, khoe trọn đường cong quyến rũ.

Những màn vũ đạo bắt mắt, quyến rũ của 2 nàng á hậu Lona Kiều Loan, Ngọc Thảo cùng 50 thí sinh.

Chưa dừng lại ở đó, giai điệu quen thuộc trong ca khúc Đi đu đưa đi đã được ca sĩ Bích Phương “phù phép” trên nền nhạc mới bắt tai và sôi động. Những câu từ trong ca khúc như lời thả thính của Bích Phương, khiến khán giả phải “đu đưa” trong suốt phần trình diễn. Với vẻ ngoài xinh đẹp và làm chủ sân khấu tốt, Bích Phương làm xao xuyến bao trái tim người hâm mộ.

Ca sĩ Bích Phương góp mặt với tiết mục Đi đu đưa đi trong bản phối mới bắt tai.

Sức nóng của đêm chung kết được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của Mono. Mang đến ca khúc đang “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, Waiting for you đã khuấy động khán phòng không chỉ bởi giai điệu thời thượng mà còn ở vũ đạo ấn tượng. Phong cách trình diễn tự tin của Mono cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Khán phòng trở nên sôi động trước tiết mục Waiting for you của Mono.

Xuất hiện cuối cùng trong các tiết mục như một vedette, Đông Nhi mang đến bài hát mới toanh của nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Ca khúc Chớ nên về sớm được cô thể hiện sôi động và lôi cuốn. Đây là ca khúc hoàn toàn mới, được cô thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu Miss Grand Vietnam.

Đúng như những gì đã hứa trước đó, Đông Nhi đã bung “skill” đầy ấn tượng trong phần trình diễn, khiến fan thích thú. Chính âm nhạc giàu năng lượng, mang hơi hướm EDM và phong cách trình diễn chuyên nghiệp đã giúp tên tuổi của cô luôn tỏa sáng trong những sự kiện lớn nhỏ.

Đông Nhi xuất hiện với thần thái rạng ngời trong ca khúc Chớ nên về sớm, khoe vũ đạo điêu luyện.

Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã khép lại với các phần thi ấn tượng, sân khấu chất lượng cùng những tiết mục trình diễn được đầu tư chỉn chu. Nhờ đó, đêm thi để lại ấn tượng lớn trong lòng công chúng yêu âm nhạc và cái đẹp.