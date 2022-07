Đồng nghiệp nói Amber Heard là kẻ đào mỏ

Mickey Rourke cho rằng Amber Heard đang cố vòi vĩnh tiền từ chồng cũ Johnny Depp bằng cách hủy hoại danh tiếng nam diễn viên.

Ngày 14/7, Daily Mail đưa tin nam diễn viên Mickey Rourke có nhận xét gay gắt hướng đến Amber Heard trên truyền thông. Ngôi sao sinh năm 1952 cho biết đứng về Johnny Depp trong vụ kiện tình ái ầm ĩ dư luận thời gian qua.

"Cô ta - Amber Heard - là kẻ đào mỏ chính hiệu. Tôi quen biết Johnny trong nhiều năm, không quá thân nhưng đủ để tôi hiểu bản chất của anh ấy. Vì vậy, tôi không tin những lời buộc tội của quý cô Amber. Johnny phải mang tiếng xấu, mất phim dù sự thật đã được sáng tỏ. Tôi tiếc cho anh ấy khi vây vào cô ả hám tiền", Mickey Rourke nói.

Mickey Rourke có lời lẽ thiếu thiện chí khi nói về Amber Heard. Ảnh: TMZ.

Mickey Rourke và Johnny Depp từng hợp tác trong tác phẩm Once Upon A Time In Mexico năm 2003. Năm 2016, khi tài tử Cướp biển vùng Caribbean vướng cáo buộc bạo lực gia đình với Amber Heard, Mickey Rourke đứng ra bảo vệ đồng nghiệp cũ.

Trên TMZ, Mickey Rourke khẳng định Johnny Depp không phải mẫu đàn ông có thể ra tay với phụ nữ. "Anh trầm tính, khiêm tốn. Trong mắt tôi, Johnny là quý ông lịch thiệp, không bạo lực", nam diễn viên nhận xét về Johnny Depp.

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài ngôn luận về nạn bạo lực gia đình của nữ diễn viên trên tạp chí. Thời điểm này Amber Heard đã ly hôn Johnny Depp 2 năm.

Trong đó, Amber Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, bạo hành trong hôn nhân. Dù không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử vẫn bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Nam diễn viên kiện vợ cũ tội phỉ báng, đòi bồi thường 50 triệu USD . Heard cũng kiện ngược lại. Cô yêu cầu chồng cũ đền bù 100 triệu USD với cáo buộc tương tự.

Sau 3 năm kiện tụng, Johnny Depp được xử thắng vào đầu tháng 6. Amber Heard phải trả cho chồng cũ 15 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại.

Đầu tháng 7, Heard gửi đơn lên tòa án ở Fairfax (Mỹ) với hy vọng thẩm phán hủy bỏ các phán quyết đưa ra hồi đầu tháng 6. Cô tranh luận rằng bản án được tuyên không dựa vào bằng chứng, thiếu nhất quán, số tiền bồi thường cho Depp quá cao.