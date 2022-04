Đồng nghiệp lo Will Smith sốc vì hậu quả của cú tát

Billy Crystal nói ông không hài lòng với trò đùa của Chris Rock. Nam diễn viên đồng thời bày tỏ thái độ thất vọng trước hành động của Will Smith.

Trong chương trình Who's Talking to Chris Wallace của CNN, diễn viên hài Billy Crystal lần đầu bày tỏ quan điểm về cú tát gây tranh cãi ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

"Tôi không hiểu sao Chris nói về cô ấy. Tôi nghĩ bạn mình đùa không đúng nơi, đúng lúc. Tôi và Chris là bạn lâu năm và tôi rất tôn trọng, yêu quý bạn mình. Tôi chỉ đơn giản nghĩ cậu ấy đã mắc sai lầm", Crystal nói.

Nam diễn viên hài Billy Crystal đã 9 lần dẫn chương trình lễ trao giải Oscar. Ảnh: Getty.

Sao phim America's Sweethearts nói ông hoàn toàn bất ngờ khi theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của lễ trao giải Oscar: "Lúc đầu tôi há hốc mồm, sau đó nhận ra hành động của Will Smith là tội lỗi khủng khiếp. Tôi gặp lại tình huống tương tự Kermit Washington".

Theo AP, Billy Crystal nhắc lại sự cố Kermit Washington đấm tiền đạo Rudy Tomajanovich trong một trận đấu vào năm 1977.

Billy Crystal - người chín lần chủ trì lễ trao giải Oscar - nói Chris Rock đã xử lý tốt tình huống không phải ai cũng chịu được trước sóng trực tiếp hàng triệu người. Nam diễn viên đồng thời nói ông lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của Will Smith.

"Tôi sợ rằng Will Smith sốc vì hậu quả của vụ việc", Crystal nói thêm.

Sao phim When Harry Met Sally trước đó chia sẻ suy nghĩ về cú tát gây tranh cãi trong chương trình Back on the Record. Nam diễn viên khẳng định đây là sự cố đáng lo ngại nhất ở Hollywood. "Đó là cuộc tấn công và tôi có kinh nghiệm đối phó với điều này. Tôi làm host ở Grammy ba lần và nhiều lần bị ném đá", nam diễn viên nói.

Will Smith đối mặt nhiều khó khăn sau cú tát ở Oscar. Ảnh: Vanity Fair.

Sau sự cố Oscar, Will Smith bị cấm xuất hiện tại mọi sự kiện do Viện Hàn lâm tổ chức trong vòng 10 năm. Tài tử King Richard nói anh tôn trọng quyết định và chấp nhận hình phạt này.

Theo Heat, mối quan hệ giữa Will Smith và Jade Pinkett Smith ngày càng căng thẳng. "Cả hai xảy ra nhiều vấn đề trong những năm qua. Hiện tại, họ không còn nói chuyện với nhau", nguồn tin nói.