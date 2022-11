Đồng nghiệp bức xúc vì Tom Cruise hạ trực thăng tại phim trường

Tom Cruise hạ cánh trực thăng tại phim trường "Call the Midwife". Điều này khiến quá trình làm phim của ê-kíp bị gián đoạn.

Theo New York Post, ê-kíp phim truyền hình Call the Midwife của đài BBC đang có những cảnh quay quan trọng tại phim trường ở Surrey, Anh. Bỗng nhiên, trực thăng do Tom Cruise điều khiển đột ngột hạ cánh gần đó.

Tiếng ồn từ trực thăng phát ra khiến quá trình thực hiện phim bị gián đoạn. Một số thành viên trong đoàn phim Call the Midwife không nén nổi sự bức xúc.

Diễn viên Jenny Agutter (69 tuổi) chia sẻ: "Tom Cruise đã phá hỏng các cảnh quay của chúng tôi khi hạ cánh trực thăng gần phim trường. Trong khi mọi người đang nỗ lực, tập trung cho bộ phim. Hy vọng cậu ta đưa trực thăng của mình nhanh chóng rời khỏi đây".

Tom Cruise nhiều lần lái máy bay riêng đến dự sự kiện. Ảnh: zumapress.

Hiện tại, người đại diện của Tom Cruise chưa phản hồi về thông tin nói trên.

Theo Mirror, tài tử Hollywood đang ở Anh để ghi hình Mission: Impossible - Dead Reckoning phần hai.

Tom Cruise lấy bằng lái vào năm 1994. Đối với tài tử, bằng lái đã trở thành công cụ hữu ích trong sự nghiệp diễn xuất. Trong cuộc phỏng vấn với Wired, Cruise cho biết anh là phi công thương mại và có thể lái cả máy bay thương mại lẫn trực thăng.

Phim Top Gun: Maverick có nhiều cảnh Cruise tự lái máy bay mà không cần nhờ đến công nghệ CGI. Đối với những phần phim tới, Cruise cũng tự muốn thực hiện cảnh quay mạo hiểm. Anh nói: "Ước mơ của tôi luôn là làm phim và lái máy bay".

Ngôi sao Hollywood cũng sở hữu bộ sưu tập máy bay từ cổ điển đến hiện đại.

Theo Bolavip, Tom Cruise có một chiếc P-51 Mustang cổ, được cho là chiếc máy bay từ thời Thế chiến II, chế tạo vào năm 1946.

Tờ Business Insider tiết lộ anh cũng sở hữu một chiếc máy bay phản lực Gulfstream IV G4 dùng cho công việc kinh doanh và cá nhân. Theo CheatSheet, chiếc máy bay này trị giá 20 triệu USD , có bể sục và phòng chiếu phim riêng, có thể chở tối đa 19 người.