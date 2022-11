Đồng Nai xử phạt hơn 4,7 tỷ đồng liên quan vi phạm PCCC

Kiểm tra hơn 9.500 cơ sở, lực lượng chức năng xử phạt 857 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng trong một tháng.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong 30 ngày tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở được phân cấp quản lý trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Cụ thể, ngày 15/10 đến 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã cùng với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 9.529 cơ sở, phát hiện và xử phạt 857 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 4,7 tỷ đồng .

Cảnh sát kiểm tra PCCC tại một quán karaoke ở TP Biên Hòa. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận an ninh trật tự đối với 11 cơ sở. Các hành vi vi phạm dẫn đến tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động chủ yếu liên quan đến cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở, hạng mục công trình, đưa công trình, hạng mục công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, trong thời gian tới Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng thời hạn các nội dung, chỉ tiêu được Bộ Công an, UBND tỉnh giao trong đợt cao điểm, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, tổ chức giám sát chặt chẽ và kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao vẫn hoạt động khi đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.